Ana Castela anuncia término com Gustavo Mioto: "Não somos mais um casal"

Acabou! Ana Castela surpreende ao anunciar o fim do relacionamento repentinamente apenas três meses após reatar com Gustavo Mioto

A cantora Ana Castela pegou os seguidores de surpresa ao confirmar o fim do namoro com o cantor Gustavo Mioto. Nesta segunda-feira, 15, a boiadeira usou as redes sociais para revelar que colocou um ponto final no relacionamento e desabafou sobre a separação apenas três meses após reatar o relacionamento

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Ana divulgou uma nota confirmando o término do namoro: “Oi galera, em respeito à vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal”, a sertaneja anunciou sua separação de forma discreta nas redes sociais.

Ana ainda fez questão de rebater possíveis rumores sobre seu relacionamento: “Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento”, disse a boiadeira, que ainda rasgou elogios e desejou sucesso para seu ex-namorado, como fez no último término com o cantor.

"O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento”, Ana encerrou a declaração, surpreendendo seus seguidores, pois o casal parecia estar em uma boa fase após terem reatado o namoro.

Ana Castela anuncia término com Gustavo Mioto - Reprodução/Instagram

Ana Castela e Gustavo Mioto viveram término relâmpago:

Para quem não acompanhou a história do casal, Ana Castela e Gustavo Mioto levantaram suspeitas de que estariam vivendo um romance no final de 2022. Apesar das especulações, eles só foram assumir o namoro no início do ano passado. Desde então, eles usavam as redes sociais para trocar declarações apaixonadas e faziam várias aparições juntos.

Mas tudo mudou em setembro, quando o casal anunciou o término de forma repentina. Os sertanejos precisaram lidar com especulações sobre ciúme e traição. No entanto, Ana e Gustavo sempre fizeram questão de rebater os rumores e reforçar o carinho um pelo outro através de declarações nas redes sociais e em entrevistas.

"Oi gente, vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento. Não teve briga, não teve problema nenhum! Só não é a hora de começar a usar as 7 vidas”, Gustavo disse na época.

Em outubro do ano passado, Ana confirmou a reconciliação com Mioto. Nos stories do Instagram, ela mostrou um vídeo no estilo boomerang dando um beijo no rosto dele durante um abraço: "Marketing voltou (faz duas semanas)”, disse ironizando as críticas ao seu relacionamento. Desde então, eles estavam curtindo viagem juntos e até falavam sobre casamento.

