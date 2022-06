Zé Felipe desabafa após ser atingido por um tênis em show

Tênis foi jogado no rosto de Zé Felipe e o cantor desabafou: 'Quase arrancou minha cara'

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 13h02

O cantor Zé Felipe apareceu nas redes sociais para falar sobre um incidente durante um show nesta semana. Ele foi atingido por um tênis que foi jogado por uma pessoa da plateia. O calçado atingiu o rosto do artista, que levou um grande susto na hora.

Após o vídeo do perrengue viralizar na internet, Zé Felipe se pronunciou sobre o ocorrido. “Desculpa o sumiço ontem. Estava me recuperando do tênis que levei no queixo, machucou muito, quase arrancou minha cara”, disse ele.

E completou: “Vou contar para vocês o que aconteceu. Estava no meio do show e, de repente, 'pum', um tênis na minha cara. Olhei para baixo e a mulher que jogou estava com a mão levantando, querendo foto”.

Vídeo de Zé Felipe sendo atingido pelo tênis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metrópoles Fun (@metropolesfun)

Homenagem de Zé Felipe para Virginia Fonseca

Nesta semana, Zé Felipe celebrou o Dia dos Namorados com um recado especial para a esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Ele relembrou fotos do casal em clima de romance e declarou todo o seu amor.

"Feliz Dia Dos Namorados meu amor. Obrigado por tudo, por essa família linda, por ser minha parceira e por ser do jeitinho que você é! Te amooo cada dia mais", disse ele.