Wesley Safadão recebe alta e agradece carinho do fãs: "Continuar o repouso em casa"

Cantor Wesley Safadão precisou ficar em observação após dores na coluna foi liberado nesta sexta-feira, 1

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 11h06 - Atualizado às 12h00

Nesta sexta-feira, 1, o cantor Wesley Safadão (33) recebeu alta do hospital e vai cumprir com o repouso em casa.

Através do Instagram Stories, Safadão compartilhou uma foto sorridente e anunciou que recebeu alta do hospital: "Recebendo alta agora do hospital! Dores controladas e agora é continuar o repouso em casa! Obrigado por todas as mensagens de carinho", escreveu.

O cantor Wesley Safadão ficou afastado dos palcos e em observação no hospital por orientação médica. Ele foi diagnosticado com hérnia discal, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas.

Na última quinta-feira, 30, a mãe de Wesley Safadão, Dona Bil, surgiu emocionada na web e pediu orações para o filho:“Boa tarde. Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus. Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço oração para a saúde dele e todos os fãs, amigos e familiares. Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer, cantar e encantar”, disse ela.

