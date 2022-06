Mãe de Wesley Safadão chora ao falar da saúde do filho

Dona Bil, mãe do cantor Wesley Safadão, apareceu emocionada ao pedir orações para a saúde do filho

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 10h19

Mãe do cantor Wesley Safadão, Dona Bil comoveu os fãs do filho ao aparecer chorando nas redes sociais. Ela ficou emocionada com a notícia de que o filho voltou a se afastar dos palcos para cuidar da saúde.

“Boa tarde. Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus. Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço oração para a saúde dele e todos os fãs, amigos e familiares. Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer, cantar e encantar”, disse ela.

Wesley Safadão está longe dos palcos por orientação médica. Ele foi diagnosticado com hérnia discal, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas. Agora, ele precisa de repouso para se recuperar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CANAL MIXTO (@canalmixto)

Comunicado da equipe de Wesley Safadão:

"Após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas na manhã desta quarta-feira, 29, Wesley Safadão precisará ser afastado temporariamente dos palcos, por orientação médica", falaram um dia após o doutor comentar que ele poderia fazer apenas um show por noite e com acompanhamento do fisioterapeuta.

A nota ainda explicou o que o cantor tem: "Diagnosticado com uma hernia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão dentro deste canal, ele ficará internado para tratamento intenso e permanecerá em repousou até uma nova avaliação médica".

Por fim, a equipe se desculpou com os fãs que esperavam assistir ao ídolo. "Por esse motivo, em respeito a todos que acompanham o seu trabalho e principalmente para preservar sua saúde, os shows agendados até 06 de julho serão cancelados", avisaram. "Agradecemos o carinho e a compreensão de todos e vamos permanecer em oração para sua rápida recuperação e volta aos palcos", finalizaram.