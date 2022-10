Wanessa Camargo recorda sucesso há 22 anos e celebra volta aos palcos: ''Nova fase''

Cantora Wanessa Camargo recorda lançamento de 'O Amor Não Deixa' e comemora retorno aos palcos após dois anos sem shows

A cantora Wanessa Camargo (39) usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para falar de um momento especial de sua carreira!

A artista relembrou o lançamento de uma de suas músicas de maior sucesso, O Amor Não Deixa, lançada em 2000. O clipe da canção teve a participação de Dado Dolabella (42), quem namorava na época e que é atualmente apontado como namorado da famosa novamente, após a separação de Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos, José Marcus e João Francisco.

No vídeo, publicado em seu feed no Instagram, a filha de Zezé Di Camargo (60) reuniu participações em programas de televisão há 22 anos, como de Faustão (72), Adriane Galisteu (49), Hebe Camargo (1929 - 2012) e Gugu Liberato (1959 - 2019) e comemorou seu retorno aos palcos com show no próximo dia 15 de outubro, em São Paulo.

"Há 22 anos nascia 'O Amor Não Deixa'! Essa música que me projetou no cenário musical e que permitiu criarmos essa conexão tão linda que temos até hoje", iniciou ela.

"Sou muito grata por ter vocês comigo, e agora, tantos anos depois, vamos celebrar minha nova fase, com meu novo show, com a melhor energia possível! Obrigada por sempre estarem comigo!", disse ainda Wanessa na legenda.

Wanessa Camargo conta sobre ansiedade para retornar aos palcos

A cantora Wanessa Camargo está empolgada para o seu retorno aos palcos. O novo show da famosa terá seus grandes sucessos no repertório, como Shine It On, Apaixonada Por Você e Amor Amor. Nos bastidores dos ensaios, ela revelou a sua ansiedade para ver o seu público novamente. “Estou muito ansiosa, muito feliz. Confesso que fiquei um pouco insegura por ter ficado dois anos longe do palco. Estava até preocupada se fisicamente eu ia conseguir dar conta do recado”, disse ela à CARAS Digital.

Inclusive, os fãs podem esperar muitas danças no novo show. “É um show que transita em toda a minha história musical. Tem bastante dança, então cantar e dançar requer um preparo físico intenso. Eu queria ter ensaiado três meses antes, mas só consegui começar a ensaiar um mês antes. Já fizemos um ensaio geral e foi maravilhoso”, garantiu.

