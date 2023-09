Wanessa Camargo faz comentário inesperado sobre a personalidade do pai, Zezé Di Camargo

Em talk show, Wanessa Camargo surpreende ao falar sobre a personalidade do pai, o cantor Zezé Di Camargo

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao fazer um comentário sobre a personalidade do seu pai, o cantor Zezé Di Camargo, em uma nova entrevista. Ela participou do talk show De Frente Com Blogueirinha e deu risada ao responder se o pai é fiel, mas garantiu que ele é fiel com seus amigos.

"Trabalhador? Pode ser. Fiel. Não, não é. Pensei em uma coisa, mas não é", disse ela, dando risada, e completou o seu pensamento. "É fiel com os amigos. Ele é fiel como pessoa, com caráter. Agora, na parte sexual, não. A gente tem que separar: no caráter, ele jamais vai dar uma tacada nas costas de alguém", afirmou.

Além disso, Wanessa também relembrou o fim do casamento com o seu marido e como se sentiu na época. "Foi muito doloroso, porque eu tenho muito carinho pelo pai dos meus filhos, eu tenho muita gratidão, mas eu precisava me encontrar, me buscar. 'Não Devo Nada' fala, justamente, desse julgamento de quando a gente se separa, e é uma decisão nossa. A gente ouve muito 'mas o que ela fez?', 'aconteceu isso?'... Então eu ouvia muito julgamento", afirmou.

Wanessa Camargo reencontrou o amor em Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo sobre como foi reatar o namoro com Dado Dolabella depois de tantos anos separados. Em uma participação no podcast Poccast, ela contou que sentiu algo diferente, já que eles tinham uma certa intimidade, mas estavam afastados há muitos anos.

"É muito louco, porque é uma pessoa que eu já namorei. Não é uma nova pessoa. É um novo velho conhecido. É uma outra pessoa, porque se passaram 18 anos. Estamos diferentes, somos pais, a gente se separou e logo eu conheci meu ex-marido e já casei. E muita coisa aconteceu. Tinham coisas que eram iguaizinhas ainda, mas outras que eram completamente diferentes. Sabe quando você conhece uma pessoa e não conhece ao mesmo tempo? Já tem uma intimidade, mas não tem mais? É muito louco. Da gente relembrar daquela pintinha que você já conhece. É muito louco", disse ela.

Dado e Wanessa reataram o namoro em 2022 após cerca de 20 anos separados.