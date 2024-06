Virginia Fonseca curte apresentação de Zé Felipe: "Energia maravilhosa"

Ela é fã! Virginia Fonseca aproveitou a apresentação de Zé Felipe de perto durante o evento 'Salve o Sul'; show terá renda revertida às vítimas do RS

O último domingo, 09, foi animado para Virginia Fonseca e Zé Felipe! O cantor foi uma das atrações musicais do segundo e último dia do show beneficente 'Salve o Sul', e a influenciadora digital curtiu a apresentação pertinho do público. O espetáculo terá a renda revertida para as vítimas da tragédia no RS.

Em entrevista à Quem, Virginia ressaltou a importância do evento. "Estou muito feliz de estar nesse lugar de poder ajudar, eu e Zé. Quando Luísa [Sonza] falou que seria show e não festival, Zé falou pra eu falar com Luísa que ele estaria aqui", contou ela, que está grávida de José Leonardo e é mãe de Maria Alice e Maria Flor.

O filho do cantor Leonardo também expressou sua gratidão pela oportunidade. "Muita felicidade. Queria agradecer, mais uma vez, a Luísa Sonza e ao Pedro Sampaio pelo convite, e parabenizar eles. Que isso possa voltar como saúde e prosperidade na vida deles e a cada um aqui que está presente ajudando o Rio Grande do Sul. E fazendo o que a gente ama é mais gostoso ainda. Só tenho que agradecer", disse ele ao veículo.

Por meio dos Stories do Instagram, Virginia ainda celebrou o sucesso do show e elogiou a união em prol das vítimas. "Meu gato arrasou muitoo. O evento está lindo!! Enegria maravilhosa!!! Galera toda unida em prol do Rio Grande do Sul!!!", escreveu.

Virginia compra relógio de serpente que custa uma casa

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca impressionou ao mostrar o novo item de luxo que acabou de adquirir. Nesta segunda-feira, 10, durante compras com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, em um shopping de alto padrão em São Paulo, a famosa obteve o acessório caríssimo.

Em seus stories, a apresentadora do SBT comentou que não aguentou e se rendeu ao item de luxo. A esposa do cantor Zé Felipe então exibiu o relógio inspirado em uma serpente em seu braço. De ouro amarelo 18K e aço com pavê de diamantes, a peça da marca Bulgari tem um valor de uma casa, custando R$ 110 mil.

"Me dei de presente esse relógio. Tava namorando esse modelo faz tempo", contou sobre o desejo de ter a joia. Veja os detalhes do novo relógio!