Virginia Fonseca cria coreografia para nova canção de Zé Felipe: '' Quero ver todo mundo dançando''

Virginia Fonseca mostrou todo seu gingado ao fazer a coreografia da nova canção de Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 17h00

Nesta quarta-feira, 26, Virginia Fonseca (22) decidiu usar suas redes sociais para exibir a coreografia oficial da nova canção de seu marido, Zé Felipe (23).

A influenciadora publicou um vídeo onde ela aparece fazendo passinhos fáceis de ser decorados pelo grande público, ao som de Malvada, a nova música de Zé, enquanto usa um shortinhos micro e um croped curtinho, todo brilhante, que se transformava em luvas.

Ela ainda apostou em brincos enormes e prateados, nos cabelos presos e em uma make bafônica.

Na legenda, ela falou com carinho desse novo hit do amado: "E TA LIBERADO O TEASER DA NOVA MÚSICA DO JOSEPH! Quero ver todo mundo dançando e marcando a gente viu?! Coreografia fácil do jeito que vocês AMAM. Pra tocar no verão, no seu paredão".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Você é maravilhosa! Uma inspiração para mim!", escreveu um. "Linda demais!", falou outro. "Que mulher! Perfeita!", disse um terceiro.

Uma mamãe babona!

Virginia ama mostrar momentos encantadores com a filha, Maria Alice (7 meses) em suas redes sociais e não foi diferente em uma postagem que fez recentemente.

A influenciadora publicou um registro de seu final de semana, onde ela aparece curtindo a piscina com a herdeira e aproveitou para se derreter pela menina na legenda: "Te amo minha filha", escreveu ela na ocasião.

Confira o vídeo de Virginia Fonseca dançando a nova música de Zé Felipe: