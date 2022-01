Virgínia Fonseca divide clique encantador com a filha, Maria Alice, e se declara: ''Te amo''

A influenciadora Virgínia Fonseca resgatou um clique fofíssimo com Maria Alice no final de semana

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 12h15

Virgínia Fonseca (22) compartilhou nesta quarta-feira, 26, mais um registro para lá de encantador com a filha, Maria Alice, de 7 meses.

No perfil do Instagram, a influenciadora digital relembrou um registro do final de semana com a herdeira e arrancou elogios dos seguidores.

Nas imagens, a loira curtiu uma piscina com a bebê.

"Do final de semana. Te amooo minha filha", declarou a mamãe coruja na legenda publicação.

Recentemente, Virgínia Fonseca surgiu agarradinha à filha, Maria Alice, durante um banho de piscina na fazenda da família.

CONFIRA O CLIQUE DE VIRGÍNIA FONSECA E MARIA ALICE