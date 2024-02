Valor da herança do MC Marcinho vem à tona e surpreende

Sete meses após a morte de MC Marcinho, o valor da herança que ele deixou para seus cinco filhos é revelado na imprensa

O funkeiro MC Marcinho faleceu em agosto de 2023 em decorrência da insuficiência múltipla de órgãos. Agora, a herança dele será dividida entre os seus herdeiros e o valor deixado por ele surpreendeu os internautas.

Nesta sexta-feira, 23, o colunista Daniel Nascimento, do Jornal O Dia, contou que o artista deixou a herança de R$ 1,3 milhão. O valor foi considerado baixo, já que os internautas apostavam que ele teria mais dinheiro por causa do seu sucesso ao longo da música na música.

Marcinho deixou cinco filhos, que vão receber a herança dele de forma igualitária, já que ele era divorciado.

O funkeiro morreu aos 45 anos em agosto de 2023. No final de julho, o artista foi hospitalizado com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória sendo intubado e sedado na UTI. Depois, precisou passar por uma cirurgia para o implante de coração artificial. O quadro de saúde dele piorou e ele não resistiu.

As cinzas de MC Marcinho

Mauro Garcia, irmão de MC Marcinho, surgiu emocionado em suas redes sociais para fazer sua último despedida ao cantor. O funkeiro morreu em agosto, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos, enquanto esperava por um transplante de coração.

Acompanhado de sua irmã Gisa Garcia, Mauro viajou até Cabo Frio, cidade do Rio de Janeiro, para jogar as cinzas de Marcinho no mar. Os dois não conseguiram conter a emoção ao falar do príncipe do funk, famoso pelo hit Glamurosa, de 2001.

Com as cinzas do irmão em mãos, Mauro relembrou alguns momentos da vida de Marcinho. "Gente, estamos aqui em Cabo Frio, lugar que meu irmão mais amava. Quando ele sempre estava de folga, de férias, a gente vinha com a família. Eu acho mais justo a gente jogar as cinzas dele aqui em Cabo Frio."

Com a voz embargada, ele finalizou seu discurso. "É a nossa despedida. Mais uma. Deus abençoe ele e que de lá ele possa nos abençoar. Ele vai estar sempre nos nossos corações. Descanse em paz, meu irmão", disse Mauro antes de despejar as cinzas no mar.