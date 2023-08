Entenda a causa da morte de MC Marcinho; príncipe do funk esperava transplante de coração

Considerado o príncipe do funk MC Marcinho morreu neste sábado, 26, aos 45 anos

Considerado o príncipe do funk brasileiro, o músico MC Marcinho morreu neste sábado aos 45 anos. O artista estava internado no Hospital Copa d'Or, no Rio de Janeiro, e esperava um transplante de coração desde o fim de junho.

A morte de MC Marcinho foi confirmada pelo hospital, que declarou que o artista sofreu uma falência múltipla dos órgãos . A condição causa um efeito casacata no organismo, primeiro ocorrêndo a falência um órgão, que afeta as demais funções do corpo, e leva à falência secundária e geral.

A falência múltipla dos órgãos é bastante delicada e dificilmente reversível, geralmente coincidindo com a morte do paciente acometido. Segundo o médico Edmo Atique Gabriel, colunista do UOL, o quadro sistêmico leva em média de 24 a 48 horas.

O músico passava por um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Após ser internado, ele sofreu uma parada cardíaca que o deixou dependente de um coração artificial no mês passado, e por isso, ele estava na fila de espera para transplante de coração.

No último mês, ele sofreu uma infecção generalizada que o retirou da fila de espera para o transplante do órgão e, desde então, MC Marcinho vinha respirando por ventilação mecânica e fazendo hemodiálise.

O músico nasceu Márcio André Nepomuceno Garcia, no ano de 1977, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, ele lançou sucessos que são conhecidos até os dias de hoje, como Glamurosa e Rap do Solitário.

Com o passar dos anos 2000, MC Marcinho foi perdendo espaço no funk. No ano de 2006, ele sofreu um acidente de carro e uma tentativa de assalto –episódios que marcariam sua vida, debilitando sua saúde. Apesar disso, ele ainda gravou algumas músicas como Salve Favela, com Babu Santana, e Quero Te Levar, com a rapper Lourena.