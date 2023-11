Taylor Swift no Brasil: Fãs pedem homenagem no Cristo Redentor para cantora

Fãs da Taylor Swift pediram a Eduardo Paes recepção especial para a chegada da "The Eras Tour" ao Brasil

Ansiedade a milhão! Taylor Swift chega ao Brasil nesta semana para uma série de shows da "The Eras Tour", com apresentações no Rio de Janeiro neste final de semana e os fãs da cantora estão fazendo de tudo para que a estadia da estrela seja pra lá de memorável. Os swifties - como são chamados os fãs da Taylor - estão tentando colocar uma projeção temática no Cristo Redentor para dela na cidade maravilhosa.

Eles foram às redes sociais de Eduardo Paes, prefeito do Rio, para pedir que ele conseguisse projetar no Cristo a imagem da camiseta escrita “Junior Jewels”, do clipe da música “You Belong With Me”. O político, por sua vez, disse que vai tentar.

"Queridos, vou pedir ao querido padre Omar para ver se conseguimos essa homenagem. Ele é o cara que comanda as projeções no Cristo Redentor", escreveu nas redes sociais mencionando o responsável. Os fãs já estão lotando o Instagram do Padre com as solicitações.

Nos comentários, os swifties argumentam que várias cidades prestaram homenagens à cantora, além de ela movimentar a economia, com os ingressos e o impulso no turismo. O padre, no entanto, ainda não se manifestou.

A cantora vem sendo homenageada por diversas cidades onde a tour passa. Por exemplo: Glendale, localizada no estado do Arizona, foi o local da primeira apresentação da turnê e teve o nome alterado de forma temporária para "Swift City" (cidade Swift, em português). A artista também ganhou o título honorário de prefeita da cidade de Santa Clara, na Califórnia, por dois dias, e a cidade teve o nome alterado para "Swiftie Clara".

Taylor Swift se apresenta com a “The Eras Tour” no Brasil nos dias 17, 18 e 19 no Rio de Janeiro (Estádio Nilton Santos) e 24, 25 e 26 em São Paulo (Allianz Parque). Com mais de três horas de duração, o show conta ainda com uma apresentação de abertura da cantora Sabrina Carpenter.

Saiba quais são as exigências de Taylor Swift para seu show na américa latina

De acordo com o jornal argentino Clarín, a loira pediu uma série de itens luxuosos para estarem presentes nos bastidores de seus shows que acontecem na capital da Argentina. Taylor teria pedido 100 garrafas de vinho e 100 de champanhe, feito por produtores locais. Ela também exigiu dezenas de potes de sorvete da marca americana Ben & Jerry, que é sua favorita.

Mas o que surpreendeu mesmo foi o resto da lista de desejos. Flores frescas, uma área exclusiva para descanso da artista e cristais Swarovski que estarão presentes no camarim da dona do hit “Blank Space”. Para completar, Taylor ainda pediu 300 garrafas de água pura e com gás, e diversos tipos de comida.