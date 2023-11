Vinho e diamantes: Saiba quais são as exigências de Taylor Swift para seu show na Argentina

Taylor Swift já está na América do Sul e fez uma série de exigências para seu camarim nos shows que fará na Argentina

Nesta quarta-feira, 8, Taylor Swift chegou à América do Sul. A cantora aterrizou na Argentina para seus primeiros shows. Para suas performances da sua “The Eras Tour” em Buenos Aires, a famosa fez uma lista de exigências inusitada em seu camarim.

De acordo com o jornal argentino Clarín, a loira pediu uma série de itens luxuosos para estarem presentes nos bastidores de seus shows que acontecem na capital da Argentina nos dias 9, 10 e 11.Taylor teria pedido 100 garrafas de vinho e 100 de champagne, feito por produtores locais. Ela também exigiu dezenas de potes de sorvete da marca americana Ben & Jerry, que é sua favorita.

Mas o que surpreendeu mesmo foi o resto da lista de desejos. Flores frescas, uma área exclusiva para descanso da artista e cristais Swarovski que estarão presentes no camarim da dona do hit “Blank Space”. Para completar, Taylor ainda pediu 300 garrafas de água pura e com gás, e diversos tipos de comida.

Os três shows da dona do álbum 1989 na Argentina vão acontecer no estádio do time River Plate. Após as performances, no dia 17 de novembro a famosa vai ao Rio de Janeiro começar mais uma série de performances.

Do dia 17 ao dia 19, Taylor irá cantar no estádio Nilton Santos na capital carioca. A partir do dia 24 de novembro, a namorada do jogador de futebol americano Travis Kelce vem para a cidade de São Paulo, onde fará shows até o dia 26. Todos os shows da loira serão precedidos por uma performance da cantora Sabrina Carpenter.

Luxo!

Falando no novo affair de Taylor, que pode vir ao Brasil para acompanhar a famosa, Trevis Kelce comprou uma luxuosa mansão nos Estados Unidos. O jogador de futebol americano desembolsou US$ 6 milhões, cerca de R$ 30 milhões.

O imóvel na cidade do Kansas é localizada em um condomínio fechado, para assegurar uma maior privacidade ao atleta. A casa luxuosa possui uma piscina com borda infinita, cascata, quadra de tênis e campo de minigolfe.