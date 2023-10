Travis Kelce, namorado de Taylor Swift, compra mansão de R$ 30 milhões para ter mais privacidade com cantora

Travis Kelce adquiriu uma propriedade com 6 quartos, 6 banheiros e até um campo de minigolfe, como reportado pelo TMZ

Totalmente apaixonado! Travis Kelce, astro do futebol americano e novo namorado da cantora Taylor Swift, tomou uma decisão de muitos dólares para preservar sua privacidade e de sua amada. O atleta adquiriu uma mansão avaliada em US$ 6 milhões, aproximadamente R$ 30 milhões na cotação atual, em Kansas City. A notícia foi confirmada pelo Page Six e pelo TMZ.

Segundo os portais de notícias, na última terça-feira, 17, Kelce oficializou o negócio ao assinar os documentos, tornando-se dono da mansão, que possui uma piscina de borda infinita e cascata, uma quadra de tênis e pickleball, além de um campo de minigolfe.

A nova residência do jogador está localizada em um condomínio fechado, garantindo um nível maior de privacidade para Kelce e seus convidados. Segundo o TMZ, ele decidiu buscar uma propriedade mais reservada após perceber que sua residência anterior havia se tornado acessível e exposta a um grande número de pessoas e paparazzis após os rumores de relacionamento com a loira.

A nova moradia de Kelce, situada em Kansas, possui seis quartos, seis banheiros e mais de 16.000 metros quadrados de espaço habitável. Vale lembrar que Travis, ocupa a posição de terceiro tight end mais bem remunerado na NFL e ostenta um patrimônio líquido estimado em impressionantes US$ 30 milhões em 2023, conforme apurado pelo renomado site Celebrity Net Worth, equivalente a cerca de 148 milhões de reais.

Travis e Taylor assumiram o relacionamento oficialmente ao serem fotografados em Nova York. Os rumores após a estrela ser vista em um jogo de futebol americano do time Kansas City Chiefs, no qual o Travis Kelce joga, no final do mês passado.

Quem é Travis Kelce?

Assim como a cantora, Travis Kelce, nasceu em 1989 e tem 33 anos. Desde 2013, atua como jogador profissional de futebol americano pelo Kansas City Chiefs. Atualmente, ele é considerado um dos melhores atletas em atividade na posição que ocupa: tight end, parte do time ofensivo. Kelce já conquistou dois Super Bowls - final do campeonato da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos - pelos Chiefs.