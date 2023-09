Quem é Travis Kelce? Conheça jogador de futebol americano apontado como novo affair de Taylor Swift

A cantora Taylor Swift foi vista em uma partida do jogador de futebol americano Travis Kelce, e aumentou as especulações de um relacionamento com astro

Neste último domingo, 24, Taylor Swift chocou seus fãs ao ser vista em um jogo de futebol americano do time Kansas City Chiefs, no qual o Travis Kelce joga, isso porque o astro teria feito de tudo para conquistar a loirinha, inclusive tentou entrar em contato com ela após um de seus shows da The Eras Tour em julho, mas na época não teve sucesso.

Logo depois da primeira aparição dos dois juntos, no domingo, o nome do jogador não tem saído do trending topics. Travis ganhou mais de 370 mil seguidores no seu perfil do Instagram, segundo o Crowd Tangle, ultrapassando a marca de 3 milhões.

Os rumores de que Kelce e Swift estariam em um relacionamento já estão circulando há algum tempo.

Vem descobrir mais sobre o galã que conquistou o coração da voz de ‘Anti-Hero’!

Assim como a cantora, Travis Kelce, nasceu em 1989 e tem 33 anos. Desde 2013, atua como jogador profissional de futebol americano pelo Kansas City Chiefs. Atualmente, ele é considerado um dos melhores atletas em atividade na posição que ocupa: tight end, parte do time ofensivo. Kelce já conquistou dois Super Bowls - final do campeonato da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos - pelos Chiefs.

Ele também é conhecido pela sua personalidade extrovertida e por fazer "dancinhas" em campo. O talento no esporte vem de família, seu irmão mais velho, Jason Kelce, também é jogador de futebol americano e atua pelo Philadelphia Eagles, time do coração de Taylor, que já ganhou referência até em Gold Rush, do álbum Evermore.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Travis Kelce (@killatrav)

Travis tem uma relação ótima com o irmão e é apresentador do podcast New Heights ao lado dele. Inclusive o número de sua camisa é 87 em homenagem ao ano em que seu irmão mais velho nasceu. Em setembro, um documentário sobre a vida dos irmãos foi lançado no Prime Video. Apesar do maior foco ser em Jason, Travis faz diversas aparições no documentário.

Além de jogador da NFL, ele também é designer de roupas e fundador da marca de roupas esportivas Tru Kolors. Com sua presença na mídia, o atleta também costuma ser destaque em entrevistas. Ele também é conhecido pela sua personalidade extrovertida e por fazer “dancinhas” em campo para comemorar vitórias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NFL (@nfl)

Juntando todos seus contratos, o jogador acumula um patrimônio líquido estimado em US$ 30 milhões em 2023, de acordo com o Celebrity Net Worth - cerca de 148 milhões de reais. Apesar de ser considerado o principal jogador em sua posição, Travis é o terceiro tight end mais bem pago da NFL.

O antigo relacionamento do jogador foi com a repórter esportiva Kayla Nicole, com quem teve um relacionamento de 2017 a 2022.