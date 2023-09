De jantar romântico a casal assumido: Tudo que se sabe sobre o novo affair de Taylor Swift

A cantora Taylor Swift foi vista em uma partida do jogador de futebol americano Travis Kelce, e aumentou as especulações de um relacionamento

Neste último domingo, 24, Taylor Swift chocou seus fãs ao ser vista em um jogo de futebol americano do time Kansas City Chiefs, no qual o atleta Travis Kelce joga. Os rumores de que Kelce e Swift estariam em um relacionamento já estão circulando há algum tempo.

A cantora que está rodando o mundo com sua turnê, a The Eras Tour, foi vista com uma jaqueta do time acompanhando o jogo no camarote do estádio ao lado da mãe de Travis, Donna Kelce. Taylor ainda foi vista torcendo para o time do suposto affair e ainda celebrou a vitória da equipe de Kelce.

E não parou por aí. Após o jogo, Travis e Taylor foram vistos saindo do estádio lado a lado. O casal ainda foi flagrado no mesmo carro na saída do estádio depois do jogo. O que chamou a atenção de alguns fãs de Taylor foi a roupa que Kelce usava. O jogador de futebol americano deixou o estádio com uma jaqueta branca e azul clara, e a peça da marca de grife Super Kid Studios se chama 1989 Bedroom Painting. “1989” é o nome do álbum de Taylor que foi regravado e será lançado em outubro.

De acordo com a revista americana People, Taylor não teria pensado duas vezes em aceitar o convite de Kelce para comparecer à partida. “Taylor está muito focada em seu trabalho e em sair com suas amigas”, pontuou uma fonte. A pessoa ouvida ainda comentou: “Travis a convidou para o jogo, e claro que ela disse sim”. A fonte da publicação ainda revelou: “Ela pensou que seria uma forma fantástica de passar do domingo”.

Em uma recente participação em um podcast, Travis Kelce não quis comentar sobre seu possível relacionamento com Swift. Porém, ele deixou uma “cantada” para a cantora: “Eu vi você arrasar no palco no The Arrowhead [estádio onde a cantora performou com sua turnê]”. Ele ainda fez um convite público para a cantora vê-lo jogar: “Você pode vir me ver arrasar no Arrowhead e ver qual é mais legal”.

No início deste mês já surgiram rumores de um possível affair Veículos internacionais revelaram que Taylor e Travis estariam saindo para jantares românticos nos Estados Unidos. Na época, o irmão do jogador, Jason Kelce, não confirmou e nem negou os boatos: “É difícil responder isso porque eu não sei muito sobre a vida amorosa do Travis”.

