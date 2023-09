Joe Jonas e Sophie Turner trocam farpas na separação. Saiba tudo o que está aconteceu

Tudo o que sabemos sobre a separação de Joe Jonas e Sophie Turner e que envolve batalha pela guarda das filhas

O fim do casamento do cantor Joe Jonas com a atriz Sophie Turner está dando o que falar na imprensa internacional. Nesta quinta-feira, 21, a história da separação ganhou novos capítulos com trocas de farpas dos dois lados. Entenda tudo o que está acontecendo aqui:

Joe Jonas confirmou o fim do casamento com Sophie Turner no dia 6 de setembro por meio de um comunicado nas redes sociais. Eles estavam casados há quatro anos e tiveram duas filhas juntos. "Depois de quatro anos maravilhosos de casamento, decidimos mutuamente terminar o nosso casamento amigavelmente. Existem muitas narrativas especulativas sobre o porquê, mas, na verdade, esta é uma decisão de nós dois e esperamos sinceramente que todos possam respeitar os nossos desejos de privacidade para nós e para os nossos filhos", disse ele.

Agora, Sophie informou que soube sobre o fim do casamento pela imprensa. Ela teria dito que o assunto da separação foi levantado rapidamente no aniversário dele em agosto. Logo depois, ele já entrou com o pedido de separação na justiça, na qual ele alegou que o casamento estava irremediavelmente rompido. Com isso, a atriz pede para que possa voltar para a Inglaterra com as duas filhas.

Ela disse que o ex-casal teria concordado que a Inglaterra era o local ideal para criarem as crianças. Porém, em um acordo breve, eles decidiram que as meninas iriam ficar com Joe durante a turnê musical dele porque Sophie está envolvida com um novo filme. Porém, ela diz que o acordo foi temporário. Inclusive, os representantes da atriz dizem que Joe Jonas está retendo o passaporte das crianças e não quer deixar que elas façam a viagem com a mãe.

Joe Jonas rebate acusação de Sophie Turner

Por sua vez, a equipe de Joe Jonas se pronunciou sobre os rumores de que ele não estaria permitindo o retorno das crianças para a Inglaterra. “Depois de várias conversas com Sophie, Joe iniciou o processo de divórcio na Flórida, já que a Flórida é a jurisdição apropriada para o caso. Sophie sabia que Joe iria pedir o divórcio. O Tribunal da Flórida já emitiu uma ordem que proíbe ambos os pais de realocar os filhos. Sophie recebeu esta ordem em 6 de setembro de 2023, há mais de duas semanas. “Joe e Sophie tiveram um encontro cordial no último domingo em Nova York, quando Sophie veio a Nova York para ficar com as crianças. Eles estão com ela desde aquela reunião. A impressão de Joe sobre a reunião foi que eles haviam chegado ao entendimento de que trabalhariam juntos para uma configuração amigável de co-parentalidade", informou.

E completaram: "Sophie informou que queria levar as crianças permanentemente para o Reino Unido. para que ela pudesse tirá-los do país imediatamente. Se ele obedecer, Joe violará a ordem do Tribunal da Flórida. Ele está buscando a paternidade compartilhada com os filhos, para que sejam criados pela mãe e pelo pai, e, é claro, também está de acordo com o fato de os filhos serem criados nos EUA e no Reino Unido. Este é um infeliz desacordo jurídico sobre um casamento que infelizmente está terminando. Quando se utiliza linguagem como “rapto”, é enganosa, na melhor das hipóteses, e, na pior, um grave abuso do sistema jurídico. As crianças não foram sequestradas. Depois de estarem sob os cuidados de Joe nos últimos três meses, por acordo de ambas as partes, as crianças estão atualmente com a mãe".