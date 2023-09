Joe Jonas rompe o silêncio sobre pedido de separação: ‘Amigável'

Joe Jonas fala pela primeira vez após notícia de que entrou com pedido de divórcio de Sophie Turner

O cantor Joe Jonas falou pela primeira vez sobre o fim do seu casamento com a atriz Sophie Turner, com quem teve duas filhas. Na manhã desta quarta-feira, 6, ele fez um comunicado nas redes sociais para se pronunciar sobre a notícia de que entrou com o pedido de divórcio na justiça dos Estados Unidos.

Em sua declaração, ele contou que a separação aconteceu de forma amigável e foi uma decisão em comum do ex-casal. Além disso, ele pediu privacidade neste momento delicado de sua vida.

"Depois de quatro anos maravilhosos de casamento, decidimos mutuamente terminar o nosso casamento amigavelmente. Existem muitas narrativas especulativas sobre o porquê, mas, na verdade, esta é uma decisão de nós dois e esperamos sinceramente que todos possam respeitar os nossos desejos de privacidade para nós e para os nossos filhos", disse ele.

Joe e Sophie foram casados há 4 anos e são pais de duas meninas, uma de 3 anos e outra de 14 meses. Eles começaram a namorar em 2016 após troca de mensagens nas redes sociais. O noivado aconteceu em 2017 e eles se casaram duas vezes. A primeira cerimônia de casamento aconteceu em Las Vegas e a segunda festa foi no interior da França.

O motivo do fim do casamento de Joe Jonas e Sophie Turner

Desde que a notícia da separação se tornou pública, vários rumores sobre o motivo da separação de Joe Jonas e Sophie Turner tomaram conta da internet. Segundo o processo de separação, o famoso informou que o “casamento deles está irremediavelmente rompido”, escreveram. No entanto, fontes próximas ao casal indicam que houve um ponto crucial para que o relacionamento chegasse ao fim.

Segundo o site TMZ, o casal vem enfrentando problemas há cerca de 6 meses. Eles afirmam que os dois tem personalidades muito diferentes, onde Sophie gosta de sair para festas e Joe prefere ficar em casa. As diferenças teriam iniciado conflitos no casamento, que aconteceu em 2019.

O veículo também reportou que Joe tem tomado conta de suas duas filhas o tempo todo pelos últimos três meses. Como o cantor disse nos documentos de separação, as garotas vivem com ele em Miami, mas também lhe acompanham "em outras localizações dos Estados Unidos". Vale lembrar que ele está em turnê com seus irmãos, Nick e Kevin Jonas, e tem levado as pequenas consigo pela estrada.

O site também afirmou que Joe está pedindo por guarda compartilhada de suas filhas. Assim, ambas as partes podem continuar a ter contato com os frutos de seu casamento. No entanto, os dois também devem contribuir igualmente para as despesas das crianças.