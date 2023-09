Acabou! Saiba o motivo da separação de Joe Jonas e Sophie Turner

O casal Joe Jonas e Sophie Turner estão se divorciando após 7 anos juntos por ter seu casamento "irremediavelmente rompido"; saiba o motivo da separação!

O relacionamento entre o cantor Joe Jonas e a atriz Sophie Turner chegou afim após 7 anos. De acordo com a revista People, o vocalista dos Jonas Brothers registrou o pedido de divórcio na justiça de Miami, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 5.

Segundo o processo de separação, o famoso informou que o “casamento deles está irremediavelmente rompido”, escreveram. No entanto, fontes próximas ao casal indicam que houve um ponto crucial para que o relacionamento chegasse ao fim.

Segundo o site TMZ, o casal vem enfrentando problemas há cerca de 6 meses. Eles afirmam que os dois tem personalidades muito diferentes, onde Sophie gosta de sair para festas e Joe prefere ficar em casa. As diferenças teriam iniciado conflitos no casamento, que aconteceu em 2019.

O veículo também reportou que Joe tem tomado conta de suas duas filhas o tempo todo pelos últimos três meses. Como o cantor disse nos documentos de separação, as garotas vivem com ele em Miami, mas também lhe acompanham "em outras localizações dos Estados Unidos". Vale lembrar que ele está em turnê com seus irmãos, Nick e Kevin Jonas, e tem levado as pequenas consigo pela estrada.

O site também afirmou que Joe está pedindo por guarda compartilhada de suas filhas. Assim, ambas as partes podem continuar a ter contato com os frutos de seu casamento. No entanto, os dois também devem contribuir igualmente para as despesas das crianças.

O relacionamento de Joe Jonas e Sophie Turner

Joe Jonas e Sophie Turner se conheceram em 2016, quando ele ainda fazia parte da banda DNCE e ela atuava em um papel de destaque na série de sucesso da HBO, Game Of Thrones. No ano seguinte, o cantor pediu a mão da atriz em casamento e eles rapidamente ficaram noivos.

A união, no entanto, somente ocorreu em 2019, quando os dois se casaram em reunião intimista em Las Vegas. O casal aproveitou sua passagem pela cidade durante o Billboard Music Awards daquele ano para oficializar o matrimônio. A celebração formal e luxuosa aconteceu mais tarde no mesmo ano, quando Joe e Sophie se casaram na França.

Em quatro anos de casamento, a dupla teve duas filhas. Willa, a primeira filha do casal, nasceu em 2020. Dois anos depois, eles tiveram a sua segunda filha, cujo nome e rosto ainda não foi revelado ao público.