Travis Kelce abre o jogo e fala sobre relacionamento com Taylor Swift pela primeira vez

Taylor Swift foi vista em uma partida de Travis Kelce, e aumentou as especulações de um relacionamento com astro, que falou sobre nesta quarta-feira, 27

Travis Kelce abriu o jogo sobre a primeira aparição pública ao lado de Taylor Swift,que aconteceu na partida do Kansas City Chiefs no último domingo, 24. Em um novo episódio de seu podcast "New Heights", que ele co-apresenta com seu irmão, também jogador da NFL Jason Kelce, falou pela primeira vez sobre a presença da loirinha no jogo.

“Temos evitado esse assunto por respeito à sua vida pessoal, mas agora precisamos conversar sobre isso”, falou Jason, pedindo ao irmão que descrevesse como tem sido sua vida nas últimas semanas.

“Estou em uma montanha-russa, cara. Montanha-russa da vida. Eu notei algumas coisas, sim, como paparazzi do lado de fora da minha casa, eles tinham câmeras e estavam gritando meu nome", o jogador então compartilhou que Taylor ganhou o selo de aprovação de seus amigos e familiares.

“Um agradecimento à Taylor por ter ido, isso foi muito corajoso. Eu simplesmente achei incrível como todos na suíte só tinham coisas boas a dizer sobre ela. Sabe, os amigos e a família. Ela estava incrível, todo mundo estava falando sobre ela com aprovação".

"Ver as batidas no peito em câmera lenta, ver os high-fives com nossa mãe, ver como o Chiefs Kingdom (fãs do time) estavam todos animados por ela estar lá – isso foi absolutamente histérico e foi definitivamente um jogo que eu vou lembrar, com certeza. E então nós simplesmente entramos no 'Getaway Car' - fazendo referência a uma música da Taylor - no final. Levei meu Cheville para o jogo," conta Travis.

Ao final do episódio do podcast desta quarta-feira, 27, Jason pediu para Travis abordar diretamente os rumores do namoro com a cantora.

"Eu sei que eu trouxe toda essa atenção para mim. Certo, fui eu quem fiz toda aquela coisa da pulseira da amizade, e sabe, disse a todos o quanto fiquei chateado por não ter conhecido Taylor", ele admitiu. "Você tem que tentar", brincou o irmão e também apresentador do podcast, Jason. “Você erra 100 por cento se não aproveita, baby”, Travis disse, antes de ficar sério.

"Então, sim. Acho que o que é real é que, você sabe, é minha vida pessoal e quero respeitar nossas vidas. Ela não está na mídia tanto quanto eu, que faço esse programa toda semana e me divirto durante a temporada da NFL em outros programas, como o programa do McAfee e qualquer outro programa que eu vá daqui em diante. Estou aproveitando a vida. E com certeza aproveitei muito este fim de semana, então tudo daqui para frente, acho que vou falar mais sobre esportes," explica, encerrando o assunto.

Quem é Travis Kelce?

Assim como a cantora, Travis Kelce, nasceu em 1989 e tem 33 anos. Desde 2013, atua como jogador profissional de futebol americano pelo Kansas City Chiefs. Atualmente, ele é considerado um dos melhores atletas em atividade na posição que ocupa: tight end, parte do time ofensivo. Kelce já conquistou dois Super Bowls - final do campeonato da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos - pelos Chiefs.