Assumiu? Taylor Swift é flagrada se divertindo no jogo de suposto novo affair

Neste domingo, 24, Taylor Swift foi vista no jogo do Kansas City Chiefs, time de futebol americano de seu suposto novo affair; confira fotos!

Após o término de seu longo namoro com o ator Joe Alwyn, a cantora Taylor Swift já andou com a fila. Recentemente, a loirinha foi conectada com o jogador de futebol americano Travis Kelce, astro do time Kansas City Chiefs. Os rumores começaram em julho, quando ele expressou publicamente interesse em conhecê-la.

E neste domingo, 24, os fãs da artista foram surpreendidos quando a cantora apareceu no jogo do time do atleta no Arrowhead Stadium, no Kansas. Com direito a jaqueta temática, Taylor curtiu o jogo no camarote de Travis, ao lado da mãe do jogador, Donna Kelce. Ela vibrou com a torcida e celebrou o bom resultado com alegria.

Nas redes sociais, os fãs vibraram com a novidade. "Já escuto os sinos da igreja e Taylor Swift toda de branco", brincou um. "Taylor Swift você acertou demais agora", disparou outro. "Imagina a Taylor Swift torcer assim por você", disse mais um.

🚨 Reação de Taylor com o touchdown de Travis Kelce!pic.twitter.com/VYu2SQtBay — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) September 24, 2023

Taylor Swift e Donna Kelce durante o jogo Chiefs vs Bears no Arrowhead Stadium!



pic.twitter.com/IEe7q2zsJk — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) September 24, 2023

imagina a taylor swift torcer assim por você sério pic.twitter.com/pgOasHHhDu — julia ⸆⸉ (@illicitmaroons) September 24, 2023

eu amo que nesse vídeo de segundos o travis kelce já sucede o joe alwyn em tudo, a taylor swift apoiando ele em público, na profissão bem sucedida dele, em um time famoso pic.twitter.com/iWa0MGqxdn — isa | 25.11 🇧🇷 (@taymaliks) September 24, 2023

De acordo com a revista People, o primeiro contato entre Taylor Swift e Travis Kelce aconteceu quando o atleta foi em um dos shows da cantora no Kansas, em julho. Ele admitiu que tentou dar uma pulseira da amizade com o seu número do celular, mas falhou.

"Eu fiquei desapontado que ela não fala antes ou depois de seus shows porque ela tem que poupar sua voz para as 44 músicas que ela canta. Então eu fiquei um pouco chateado que eu não consegui lhe entregar uma das pulseiras que eu fiz para ela", disse Kelce.

"Se você vai em um dos shows da Taylor Swift, tem as pulseiras de amizades [que os fãs fazem] e eu ganhei várias delas. Mas eu queria dar uma para ela com o meu número nela. Ela não se encontra com ninguém [nos shows] ou pelo menos ela não queria me encontrar, então levei isso para o pessoal. Mas foi um show inacreditável", finalizou.