Anitta é ovacionada por Taylor Swift e público após apresentação no VMA 2023

Após fazer sua apresentação especial no VMA 2023, Anitta foi ovacionada por Taylor Swift e pelo público presente na apresentação; confira o vídeo!

Nesta noite de terça-feira, 12, Anitta arrasou ao se apresentar no palco do MTV Video Music Awards 2023 (VMA). A cantora representou o Brasil na premiação de música internacional e animou o público que estava ali presente.

Com look em homenagem à bandeira do país, a artista mostrou que tem muito talento ao mostrar seu rebolado e balé impecável no evento. Ao som de muito funk, Anitta mostrou um pouco de seus novos hits, incluindo Funk Rave, Casi Casi e Used to Be.

A perfomance energética fez o público ir à loucura e se levantar das cadeiras do local para dançar com a brasileira. Ao final da apresentação, ela foi ovacionada por quem estava ali presente, que vibrou com o ritmo de Anitta.

Mas o público não foi o único que recebeu Anitta com uma salva de palmas. A cantora Taylor Swift, que lidera as indicações da premiação, fez questão de soltar um grito e puxar uma salva de palmas para a artista de Honório Gurgel.

A dona do hit Rave Funktambém venceu a categoria de Melhor Videoclipe Latino pela canção. Ela subiu ao palco pelo segundo ano consecutivo para receber o prêmio e também foi aplaudida por Swift, que não deixou de se levantar para prestigiar a brasileira.

Taylor Swift aplaudiu Anitta após a brasileira finalizar sua performance no #VMA#VMAspic.twitter.com/IJmxS4y3yx — CHOQUEI (@choquei) September 13, 2023

Anitta sendo ovacionada após sua performance no #VMAs 🥹pic.twitter.com/qF2p04GgqE — Extensão Anitta | Fan Account (@ExtensaoAnitta) September 13, 2023

🎥 Taylor Swift dançando e Selena Gomez sorrindo ao som de “Funk Rave” após vitória de Anitta ser anunciada!#VMAspic.twitter.com/F11xAmp1yZ — Anitta Update (@AnittaUpdateR) September 13, 2023

Anitta exibe os bastidores de sua performance no VMA

Na última segunda-feira, 12, Anitta mostrou que estava mais do que pronta para se apresentar no VMA 2023. Através de suas redes sociais, a cantora do hit Funk Rave apareceu ensaiando ao lado de vários dançarinos para performar no evento internacional.

A cantora mostrou todo o seu talento, usando roupas confortáveis e perfeitas para o treino, ao exibir uma parte de sua apresentação. Ela mostrou que sabe dançar muito e não escondeu que tem muito rebolado. Com isso, Anitta deu a dica de que sua apresentação seria muito animada, com direito a batida de funk.

"Ok... acho que estamos prontos para o VMA", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores vibraram de ansiedade com o que está por vir. "Braba", escreveu o ator João Guilherme."Vai emocionar", disparou a cantora Pabllo Vittar."A diferença que o balé brasileiro faz, esse gingado só existe no Brasil", apontou fã. "Vai ser o maior VMA de todos os tempos", profetizou outro.