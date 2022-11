Sophie Charlotte, que viverá Gal Costa no cinema, presta linda homenagem à cantora

Atriz Sophie Charlotte interpretará a cantora Gal Costa no filme ‘Meu Nome é Gal’, que será lançado no ano de 2023

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 15h49

Nesta quarta-feira, 9, o mundo da música popular brasileira se despede de um de seus maiores e mais importantes nomes. A cantora Gal Costa faleceu aos 77 anos de idade. Em meio a tantas homenagens, uma que se destaca é da atriz Sophie Charlotte (33), que irá interpretar o papel principal no filme sobre a cantora.

Em seu Instagram, Sophie abriu um álbum de fotos ao lado da cantora, com momentos importantes que viveu ao lado dela. Todas em preto e branco, sendo apenas uma, a última, colorida, onde Gal aparece gravando uma canção.

“GAL! Maria da Graça. Gracinha. Gaúcha. Gal! Gal Costa !!!!!!! Você é a estrela maior, primeira, minha sorte, barato total… DIVINA MARAVILHOSA! Generosa, carinhosa, sedutora! Olhos de mistério absoluto (castanhos com rasgos azuis… vai entender!)”, começou a atriz, na legenda da publicação.

“Agradeço. TUDO! Você permitiu, me deu a honra maior como artista. Aprender contigo, e como você, a VIVER, a cantar, a ser mais! Mais mulher, mais legal, mais mistério, mais astral, mais liberdade! E me trouxe novos amigos, carnaval, uma outra juventude, praias... e a Bahia !!!! Baby!!!! Já estou com saudade! Queria te falar tanto... Que te amo. Te falei né?!?? Falei, ainda bem! Fa-tal! E que a gente toda que fez seu filme, fez pra você ! Por você ! Com todo amor !”, continuou.

“Te reverencio em absoluto!!!! Sua arte, sua revolução, sua brasilidade, sua voz infinita! Que ecoará eternamente! Baiana! Um abraço forte para todos os fãs devotos, todos os amigos, sua família, e em especial seu Gabriel! Força pra gente que segue aqui contigo no coração ! LUZ! BRILHANTE! CRISTAL! G A L C O S T A”, terminou.

Veja a publicação de Sophie Charlotte homenageando Gal Costa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1)



Outros famosos lamentam a morte da cantora Gal Costa

Através do Instagram, famosos escreveram mensagens para lamentar a morte da cantora Gal Costa, que faleceu nesta segunda-feira, 7, de forma desconhecida até o momento. Confira alguns dos recados que foram feitos:

-Alice Wegmann: "Te amo, Gal. Obrigada por tudo e tudo mais. Você estava ali no topo entre as artistas mais inspiradoras pra toda minha vida. Dilacerada mas feliz por poder ter estado na plateia tantas vezes, como nessa do vídeo. Vai em paz".

-Valentina Herszage: "Quero o brilho cortante desses cacos de vidro e forças para acreditar nessa partida. GAL COSTA. Eterna".

-Lúcio Mauro Filho: "Completamente devastado com a notícia da partida de Gal Costa, uma das maiores cantoras de todos os tempos. Uma das primeiras vozes da minha vida, trilha sonora da minha infância, apresentada por minha mãe. Uma artista única, um instrumento vivo. Quem me acompanha por aqui pela rede, sabe que muito do que está acontecendo em minha vida no que diz respeito a música, foi graças às lives da pandemia, quando fãs e parceiros profissionais se deram conta do meu lado musical.

E a grande virada de chave, foi quando minha irmã Teresa Cristina, me chamou para dividir com ela uma Live em homenagem ao aniversário de Gal. Cantamos toda a madrugada e pela manhã, recebi uma mensagem carinhosa da diva, gesto que jamais esquecerei! O Brasil fica órfão de mais uma artista gigante. Feliz do país que tem uma Gal Costa pra chamar de sua! Meus sentimentos à família, amigos e fãs desta deusa da voz! Suas canções continuarão nos embalando. Gal eterna!".