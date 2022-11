Famosos lamentam a morte da cantora Gal Costa

Lúcio Mauro Filho, Astrid Fontenelle e mais famosos escrevem recados de despedida para a cantora Gal Costa, que faleceu aos 77 anos: 'Completamente devastado'

A morte da Gal Costa comoveu o universo das celebridades nesta quarta-feira, 9. Com a notícia do falecimento dela aos 77 anos, vários famosos foram às redes sociais para lamentarem a despedida.

Em mensagens no Instagram, famosos, como Lúcio Mauro Filho, Alice Wegmann e Astrid Fontenelle, escreveram mensagens para lamentarem a morte da cantora. Confira alguns dos recados:

-Alice Wegmann: "Te amo, Gal. Obrigada por tudo e tudo mais. Você estava ali no topo entre as artistas mais inspiradoras pra toda minha vida. Dilacerada mas feliz por poder ter estado na plateia tantas vezes, como nessa do vídeo. Vai em paz".

-Valentina Herszage: "Quero o brilho cortante desses cacos de vidro e forças para acreditar nessa partida. GAL COSTA. Eterna".

-Lúcio Mauro Filho: "Completamente devastado com a notícia da partida de Gal Costa, uma das maiores cantoras de todos os tempos. Uma das primeiras vozes da minha vida, trilha sonora da minha infância, apresentada por minha mãe. Uma artista única, um instrumento vivo. Quem me acompanha por aqui pela rede, sabe que muito do que está acontecendo em minha vida no que diz respeito a música, foi graças às lives da pandemia, quando fãs e parceiros profissionais se deram conta do meu lado musical.

E a grande virada de chave, foi quando minha irmã Teresa Cristina, me chamou para dividir com ela uma Live em homenagem ao aniversário de Gal. Cantamos toda a madrugada e pela manhã, recebi uma mensagem carinhosa da diva, gesto que jamais esquecerei! O Brasil fica órfão de mais uma artista gigante. Feliz do país que tem uma Gal Costa pra chamar de sua! Meus sentimentos à família, amigos e fãs desta deusa da voz! Suas canções continuarão nos embalando. Gal eterna!".

-Solange Couto: "Hoje o céu ganha mais uma bela voz para cantar com os anjos. #GalCosta foi uma das maiores vozes do nosso país, aqui fica meu respeito e orações para que Deus conforte toda família, amigos e fãs desta #Diva. Meus sinceros sentimentos".

-Astrid Fontenelle: "PRA SEMPRE VOU TE AMAR! Tem pessoas que marcam nossas vidas , gal canta muitas histórias da minha vida e continuará cantando".

-Silvia Poppovic: "Perdemos a voz mais linda e afinada da nossa música popular brasileira! Gal Costa nos deixa aos 77 anos. Grande musa da Tropicalia, cantora extraordinária que embalou nossa geração com os sons mais lindos! Descanse em paz! Meus sentimentos a toda a família e, em especial, ao seu filho tão querido e desejado!".

