Simone opina sobre separação de Sandy e Lucas Lima: ‘A gente sofre tanto’

Simone Mendes surpreende com opinião sobre o fim do casamento de Sandy e Lucas Lima em declaração sincero

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao dar a sua opinião sobre o fim do casamento de Sandy e Lucas Lima. Eles anunciaram a separação na semana passada após 15 anos de casamento. Agora, ela falou sobre o susto ao vê-los se separando depois de tanto tempo juntos e contou qual conselho daria para eles.

Em uma participação no programa Encontro, da Globo, ela esbanjou sinceridade ao falar sobre o assunto. "Eu preciso dizer: por que a gente sofre tanto quando esse povo termina? Tem relacionamentos que a gente torce tanto que é uma dor ver separar, dá vontade de pegar os dois e [dizer]: 'vamos colocar numa terapia de casal', vamos fazer alguma coisa, tentar reconciliar, porque é uma história tão linda", disse ela.

E completou: "É claro que eles têm o direito de escrever a história deles do jeito que eles decidiram, mas, de fato, a gente que ama a história do casal, a gente sofre do outro lado de ver porque é muito lindo os dois, parece dois bonequinhos. Enfim, a gente fica na torcida para que no futuro eles se reencontrem".

Marido de Simone Mendes se pronuncia após três separações no mesmo dia

O marido de Simone Mendes, Kaká Diniz pegou carona nas notícias de separações dos famosos nesta segunda-feira, 25, e se manifestou sobre os rumores de que o casamento com a cantora estaria em crise.

Na web, Kaká mostrou passeio de mãos dadas com Simone e debochou: "Mô, estamos em crise... de amor [risos]". Na sequência, o casal apareceu dando um beijo: "Tem 11 anos que o povo diz que eu estou em crise com Simone. 11 anos. Mas, a cada dia que passa, o negócio fica melhor ainda."

Kaká falou também sobre a possibilidade de renovar os votos com Simone pela quinta vez. "E digo mais: a gente já casou quantas vezes?", perguntou o empresário. "Quatro", respondeu a artista. "Vou casar mais dez!", afirmou ele.