Simone Mendes tieta Michael Bublé em show e marido da cantora brinca: "Quem é esse aí?''

Simone Mendes tieta Michael Bublé nos bastidores e Kaká Diniz brinca com a situação: ''Cara feio''

Redação Publicado em 11/08/2022, às 10h41

Simone Mendes mostrou ser uma fã como a gente e usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para compartilhar uma foto coladinha com um dos seus ídolos, o cantor Michael Bublé.

A brasileira prestigiou o show do astro da música em Orlando, nos Estados Unidos, e celebrou o momento com uma foto ao lado dele nos bastidores do espetáculo. "Um prazer ver de perto essa turnê incrível! Um prazer te conhecer", escreveu a brasileira na legenda do registro.

Porém, o que roubou a cena foi o marido da cantora, o empresário Kaká Diniz, nos comentários: "Quem é esse aí? Cara feio", brincou ele ao mostrar ciúmes pela amada.

"Amo esse homem", disse Lexa nos comentários. "Eu amo!", continuou Fernanda Gentil. "Que encontro lindo! Estou apaixonada", destacou também uma fã.

