Simone define quando será o show de lançamento da carreira solo

Após o fim da dupla com Simaria, Simone já escolheu quando vai fazer o show de lançamento do seu novo repertório para os fãs. Saiba quando será!

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 11h45

A cantora Simone Mendes já está contando os dias para o lançamento oficial de sua carreira solo. Ela confirmou presença no Caldas Country Festival, em Goiânia, que marcará o início de sua nova fase na música. O evento acontece entre os dias 12 e 13 de novembro, com pré-festa no dia 11 de novembro, e reúne grande artistas da música brasileira.

Simone vai apresentar novidades do seu repertório da carreira solo. Mesmo após o fim da dupla com a irmã, Simaria, ela vai continuar no gênero sertanejo e se prepara para uma grande turnê.

Recentemente, o marido de Simone, Kaká Diniz, contou que a esposa já está preparando um novo álbum. Durante uma entrevista para o Poder do Network Cast, Kaká contou que sua amada está preparando suas primeiras canções solo.

“Ó… Tá com um repertório. Para mim, ela já é a melhor cantora, mas, em números, ela vai se tornar a número um. Não vou medir esforços para que isso aconteça. Talento ela tem, determinação ela tem, não tenho dúvida alguma que Simone vai ser número um”, contou ele.

Simone chora ao ser homenageada por Gusttavo Lima

Há poucos dias, Simone fez um show com o cantor Gusttavo Lima e chorou ao ouvir o apoio dele para a sua carreira solo. "Tá eu aqui e essa galera maravilhosa de Fortaleza para te desejar tudo que há de melhor nessa vida. Eu tenho certeza que Deus vai colocar em prática na sua vida e carreira solo de agora para frente", começou ele, enquanto a colega de trabalho chorava muito em cima do palco.

O Embaixador, então, reforçou o carinho dos fãs com o seguinte recado: "Esse povo te ama, o Brasil te ama, todo mundo que é fã de você, que você tenha a melhor fase da sua vida. Vai começar agora", completou.

