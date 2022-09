Marido de Simone confirma novo álbum solo da cantora: “Produzindo”

Após fim da dupla com sua irmã, Simaria, a cantora sertaneja Simone está preparando músicas inéditas na carreira solo

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 22h21

Nesta terça-feira, 13, Kaká Diniz (37) contou em uma entrevista para um podcast que sua esposa Simone (38) está preparando músicas novas. A notícia animou muito os fãs que estavam em dúvidas sobre novos projetos da cantora após o fim da dupla com sua irmã, Simaria (40).

Durante uma entrevista para o Poder do Network Cast, Kaká contou que sua amada está preparando suas primeiras canções solo e já está até com um álbum planejado.

“Ó… Tá com um repertório. Para mim, ela já é a melhor cantora, mas, em números, ela vai se tornar a número um. Não vou medir esforços para que isso aconteça. Talento ela tem, determinação ela tem, não tenho dúvida alguma que Simone vai ser número um”, contou ele.

Veja a entrevista completa de Kaká Diniz no podcast:

Simone vai à casa de Simaria para aniversário do sobrinho

A cantora Simone surpreendeu os fãs ao mostrar que esteve na festa de aniversário do sobrinho, Pawel, filho de Simaria. No Instagram, ela registrou alguns momentos da festa, que aconteceu na mansão da irmã. Ela mostrou o Parabéns e a decoração da mesa de doces, que teve o tema de futebol e seleção brasileira. Ela também mostrou quando Simaria tirava fotos com a mãe delas na decoração da festa.

“Estou aqui no aniversário do Pawel. Hoje ele faz 7 aninhos. Eu vim numa correria, estava fazendo uma publicidade. Sai correndo e cheguei aqui na casa da Simaria para comemorar o aniversário do Pawel”, disse ela, que comentou sobre o tema da festa: “Tá na moda o futebol, todo mundo gosta de um futebolzinho”.

Vale lembrar que Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja há algumas semanas. Desde então, as duas não foram mais vistas juntas. Ambas as artistas pretendem seguir carreira solo, e como já foi dito nesta matéria, Simone já está preparando materiais novos.