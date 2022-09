Simone vai até a casa de Simaria para o aniversário do sobrinho

Simone mostra detalhes da festa de aniversário luxuosa do filho caçula de Simaria

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 20h26

A cantora Simone Mendes surpreendeu os fãs ao revelar que marcou presença na festa de aniversário do sobrinho, Pawel, filho caçula de sua irmã, Simaria. Nos stories do Instagram, ela mostrou alguns momentos da festa, que aconteceu na mansão da irmã.

Ela registrou o momento do Parabéns e também a decoração da mesa de doces, que teve o tema de futebol e seleção brasileira. Além disso, ela também mostrou quando Simaria tirava fotos com a mãe delas na decoração da festa.

Simone disse que precisou correr para estar presente no momento familiar. “Estou aqui no aniversário do Pawel. Hoje ele faz 7 aninhos. Eu vim numa correria, estava fazendo uma publicidade. Sai correndo e cheguei aqui na casa da Simaria para comemorar o aniversário do Pawel”, disse ela, que comentou sobre o tema da festa: “Tá na moda o futebol, todo mundo gosta de um futebolzinho”.

Vale lembrar que Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja há algumas semanas. Desde então, as duas não foram mais vistas juntas. Antes disso, as irmãs foram alvos de rumores de que a relação delas estava abalada após declarações polêmicas de Simaria. Porém, elas não confirmaram ou negaram a suposta crise.

Veja os registros de Simone durante a festa de aniversário do filho de Simaria: