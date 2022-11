Simone celebra o lançamento oficial de sua carreira solo: 'Misto de sentimentos'

Simone Mendes comemora show em festival de música para marcar o início de sua carreira solo

A cantora Simone Mendes encerrou a dupla com a irmã, Simaria, há poucas semanas e está pronta para o lançamento oficial de sua carreira solo. Ela participará do Caldas Country Festival, que é um evento que acontecerá entre sexta-feira, 11, e segunda-feira, 14.

A artista promete levar para os fãs a nova fase de sua carreira artística em um lançamento especial. “Faltam 3 dias para o lançamento oficial da minha carreira solo, no palco do Caldas Country Festival, onde tem público do Brasil todo. É um misto de sentimentos. Aguardo todos os meus fãs, neste domingo, para compartilhar comigo deste momento tão especial. Preparem-se, migles, vem novidade aí!”, disse ela.

Simone Mendes renova o visual

Há poucos dias, Simone Mendes mostrou que está com o visual renovado para o início da carreira solo. Ela refez as mechas loiras em seu cabelo e definiu o corte para arrasar no penteado em sua noite especial.