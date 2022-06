Simaria posta mensagem de agradecimento para os fãs

Após viralizar com declaração sobre a irmã, Simaria deixa recado especial para os fãs

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 17h41

A cantora Simaria (39) surpreendeu ao deixar um recado para os fãs em seu perfil no Twitter. Na tarde desta quarta-feira, 15, ela compartilhou uma mensagem de agradecimento pelo carinho dos fãs.

“Nunca vou cansar de dizer o quanto amo vocês! Obrigada sempre por estarem comigo”, disse ela.

O recado dela foi feito poucas horas após o nome de Simaria viralizar na internet por causa de uma entrevista dela ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Na conversa, ela falou sobre a relação com a irmã, Simone.

Simaria relembrou o desentendimento recente que tiveram durante no Programa do Ratinho e que deu o que falar. "Você sabe do Ratinho, que foi meu grito de socorro?”, disse a cantora, que detalhou o que sente: “Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone.”

Dando beliscões em Leo Dias, Simaria demonstrou para o jornalista o que Simone faria com ela. “Cala a boca, não faz isso, fica quieta”, falou a cada beliscão. “Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem?”, questionou a sertaneja.

Post de Simaria:

Nunca vou cansar de dizer o quanto amo vocês! Obrigada sempre por estarem comigo ❤️ — Simaria faz 4.0 (@SimariaMendes) June 15, 2022

Simaria fala sobre o fim do casamento

Ainda na conversa com o colunista Leo Dias, Simaria contou sobre o fim do casamento com o empresário Vicente Escrig. "Minha separação, perdi admiração sabe quando você olha e... vidas diferentes demais, sempre morou dentro do Brasil", comentou que o ex-marido nunca morou na Espanha.

Simaria, então, explicou que sentia o ex-esposo ausente nas decisões de casa. "Ao invés dele fazer essa parte de casa não me ajudava, eu que fazia tudo, ai eu pensei 'que esse cara ta fazendo aqui?' e comecei a observar, passei 10 meses olhando, já tinha morrido o amor que eu sentia, tudo o que eu sentia, desde a viagem da Espanha que eu fui pra descansar, eu saia ficava olhando os gestos atitudes e pensei 'caramba não é isso que eu quero mais pra mim' ai voltei da Espanha decidida", disse como tomou atitude.