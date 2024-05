Magérrima, Eliana exibe boa forma em passeio de barco

Eliana está em Portugal para as gravações da reta final do seu programa no SBT e mostra sua beleza impecável em dia ao ar livre

A apresentadora Eliana aproveitou um intervalo nas gravações das últimas edições do seu programa no SBT para gravar um vídeo divertido para as redes sociais. Ela está em Portugal com sua equipe para gravar em pontos turísticos da região e se divertiu em um passeio de barco.

A loira apareceu só de biquíni preto no estilo hot pants durante um dia ensolarado e encantou seus fãs. Ela ostentou sua beleza impecável ao fazer uma dancinha ao ar livre. “Não aguentei e entrei na trens. ‘Tô bonitinho’ gravando com muito amor e alegria para vocês”, afirmou na legenda.

Eliana deixará o SBT nos próximos meses após encerrar o seu contrato com a emissora de Silvio Santos. Os rumores dizem que ela poderá ir para a Globo, mas ainda não foi confirmado por ela.

O anúncio da saída de Eliana do SBT

A apresentadora Eliana vai sair do SBT. Ela e o SBT comunicaram a decisão de encerrar o contrato de 15 anos. A notícia foi dada à imprensa por meio de um comunicado oficial divulgado pela área de imprensa.

Apesar do fim da parceria pegar a todos de surpresa, o comunicado informou que ela continuará no ar até julho de 2024 e vai permanecer como madrinha do Teleton.

"O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

E completaram: "Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela".