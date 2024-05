Ana Maria Braga celebra conquista de Preta Gil após tratamento contra câncer

No Mais Você, Ana Maria Braga mostrou o vídeo em que a cantora apresenta os novos fios e celebrou a conquista de Preta Gil após tratamento

No Mais Você desta terça-feira, 28, Ana Maria Braga comemorou mais uma vitória de Preta Gil após a luta da cantora contra o câncer, a cantora que mostrou recentemente aos seus seguidores o cabelo que cresceu após os fios terem caído durante o tratamento contra a doença.

A apresentadora fez questão de celebrar ao mostrar o vídeo que a artista fez para contar a novidade, postado por ela nas redes sociais. Quem deu todos os detalhes foi Tati Machado, que tomou café da manhã com Ana Maria:

"Ela postou um vídeo comemorando o crescimento do cabelo dela. Algo que parece tão simples, mas que para ela tem um valor enorme, principalmente depois de perder tantos durante o tratamento contra o câncer".

"Ela falou que ainda vai continuar usando apliques, porque ela gosta de bastante cabelo", ressaltou Ana Maria. "E gosta de mudar também", acrescentou Tati.

Preta Gil mostra seu cabelo natural e comemora

Neste sábado, 25, a famosa postou um vídeo em sua rede social "batendo cabelo" e celebrou a situação atual em que suas madeixas estão. Sorrindo, ela falou sobre estar mais segura com a aparência dos fios.

"Meu cabelo tá ficando forte! Já já vou conseguir ficar assim sem os apliques!", contou sobre querer ficar sem a extensão. Nos comentários da publicação, os internautas comemoraram com a artista. "Ficou linda", elogiaram. "Que maravilhosa", apoiaram os outros.

É bom lembrar que a herdeira de Gilberto Gil foi diagnosticada no início de 2023 com um câncer no intestino e passou por um longo tratamento, que incluiu procedimentos cirúrgicos para a retirada das células cancerígenas e para a reconstrução de seu intestino. Em vídeo compartilhado em seu perfil em dezembro de 2023, Preta confirmou o fim do tratamento com um sorrisão no rosto.

Preta Gil relembra abandono enquanto estava na UTI

A cantora Preta Gil impactou ao contar o relato de como seu casamento chegou ao fim justamente quando estava lutando pela vida. A famosa participou do Falas Femininas, exibido na TV Globo, e falou como tomou a decisão da separação após passar por um episódio extremamente estressante.