Preta Gil relembra abandono enquanto estava na UTI: 'Show de pagode'

Em relato impactante, Preta Gil relembra momento em que ex-marido queria ir a show de pagode enquanto ela estava internada na UTI

A cantora Preta Gil mais uma vez impactou ao contar o relato de como seu casamento chegou ao fim justamente quando estava lutando pela vida. A famosa participou do Falas Femininas, que foi exibido na TV Globo nesta sexta-feira, 08, e falou como tomou a decisão da separação após passar por um episódio extremamente estressante.

Internada na UTI, a herdeira de Gilberto Gil ficou muito indignada ao saber que o seu esposo na época queria ir a um show de pagode enquanto ela estava vivendo uma experiência de quase morte após descobrir um câncer no intestino e ter uma complicação por um quadro de sepse. O ex então não foi ao evento, mas também se negou fazer companhia para ela.

“Ele falou que queria ir para um show de pagode. Ele ficou muito contrariado porque eu disse que ele não deveria ir ao show de pagode porque eu estava em uma UTI. Ele simplesmente falou: ‘Tá bom, eu não vou para o show de pagode, mas também não vou ficar aqui’”, disse.



“Me deixou sendo cuidada por outras mulheres, por outras pessoas e não dormiu em casa nessa noite. Isso fez com que eu tivesse uma crise muito forte de hipertensão. Minha pressão foi a 24. E aí eu decidi me separar. Não preciso passar por isso. Eu não mereço passar por isso. Eu não quero passar por isso”, desabafou.

É bom lembrar que a cantora não desconfiava de Rodrigo Godoy na época. O personal trainer estava traindo a artista com a personal stylist dela. "Logo que acontece, você fica se questionando 'meu Deus o que aconteceu, o que deu errado?', quando começa a acalmar, você fica começa a lembrar das coisas, de várias situações, e dessa situação... Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava, eu era cega", declarou.

Mulheres, quantas vezes vocês já foram chamadas de loucas?



Participei do #FalasFemininas, esse programa importante apresentado pelas amigas deusas @taisdeverdade e @paolla! O tema do episódio foi "LOUCA" e retratou várias situações que nós mulheres somos taxadas dessa forma,… pic.twitter.com/Mw8dAp3E63 — Preta Gil (@PretaGil) March 9, 2024

Preta Gil fica noite sem dormir e desabafa sobre traição

Durante sua internação após a cirurgia, Preta Gil passou por dias difíceis ao ficar sem dormir ao pensar sobre ter sido traída pelo seu ex-marido."Estou há 22 dias internada num hospital, lutando por minha cura. Estou grata e muito dedicada em minha reabilitação. Graças a Deus o tumor foi retirado com sucesso. É um processo bem dolorido e cansativo, mas estou focada, cercada de amor por todos os lado, pelos médicos, pelos amigos, pelos familiares, pela energia dos fãs e pela minha fé em Deus e meus Orixás e Santinha", falou como está.

"Está tudo caminhando bem para em breve eu ter alta e me recuperar em casa. Vou voltar pra cá em novembro para refazer meu trato intestinal e retirar essa bolsa de ileostomia", falou quais são os próximos passos de seu tratamento.

Em seguida, ela surpreendeu com um novo desabafo sobre o fim de seu casamento: "Essa noite tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo".

Preta então continuou o desabafo tocante: "Não consigo aceitar, como eu fui casa 9 anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa? Meu deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Eu faço de tudo, juro que eu tento, tento, mas dói, dói, dói! Sim, eu não superei tanta baixaria, me explica como supera tão rápido algo tão cruel? Um dia estarei preparada para dividir com vocês toda sujeira".