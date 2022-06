Filhos de Simone roubam a cena em nova foto da família

Marido da cantora Simone Mendes mostra foto com a esposa e os filhos em uma festa junina

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 13h07

Marido da cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, o empresário Kaká Diniz explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto de sua família. Nesta quarta-feira, 15, ele mostrou um registro de uma festa junina ao lado da esposa e dos dois filhos, Henry e Zaya.

A família apareceu sorridente e as crianças esbanjaram fofura na foto. “Meu coração numa única foto!”, disse ele na legenda.

Simaria fala sobre a relação com Simone

O post de Kaká Diniz foi feito poucas horas após uma declaração da cantora Simaria, a irmã de Simone, viralizar nas redes sociais. Em entrevista para o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, a morena falou sobre a relação com a irmã na carreira musical.

Simaria relembrou o desentendimento recente que tiveram durante no Programa do Ratinho e que deu o que falar. "Você sabe do Ratinho, que foi meu grito de socorro?”, disse a cantora, que detalhou o que sente: “Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone.”

Dando beliscões em Leo Dias, Simaria demonstrou para o jornalista o que Simone faria com ela. “Cala a boca, não faz isso, fica quieta”, falou a cada beliscão. “Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem?”, questionou a sertaneja.