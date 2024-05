Mãe de Preta Gil faz rara aparição ao lado de Gilberto Gil

Preta Gil flagra momento de conversa entre seus pais, Sandra Gadelha e Gilberto Gil, durante festa de família. Saiba quem é a mãe dela

A cantora Preta Gil encantou seus fãs ao mostrar um encontro de seus pais, Sandra Gadelha e Gilberto Gil. O flagra aconteceu durante a festa de aniversário de Nino, filho caçula de Bela Gil, no último final de semana.

Sandra é discreta e quase não aparece publicamente. Porém, ela foi prestigiar a festa da família da filha. Na imagem, ela apareceu conversando com o ex-marido em uma sala de estar.

Vale lembrar que Sandra e Gil foram casados entre 1969 e 1980. Eles tiveram três filhos, Preta Gil, Maria Gil e Pedro Gil. Ela foi a inspiração do cantor para a música Drão, que é o apelido dela.

Gilberto Gil e Sandra Gadelha, pais de Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

O cabelo natural de Preta Gil

A cantora Preta Gil aproveitou a sexta-feira para fazer a manutenção do seu megahair. A estrela removeu o aplique dos fios para fazer um novo corte em seu cabelo natural. Com isso, ela aproveitou para mostrar o verdadeiro tamanho de suas madeixas.

Nos stories do Instagram, ela surgiu com o cabelo na altura dos ombros após cortar as pontas que estava mais finas. Vale lembrar que ela teve uma redução no volume do cabelo durante o tratamento contra o câncer em 2023. Porém, ela já encerrou o tratamento e está esperando o cabelo crescer novamente.

“Acabei de costar o cabelo. Gostei. Gente, será que eu fico assim? Secou com secador e ficou liso, se secar natural fica cacheado e menor. Vou deixar crescer mais um pouco, né? E aí, o que vocês acham?”, disse ela na web.