Saiba por que Simone Mendes cancelou show em Franca em cima da hora

Uma apresentação da cantora Simone Mendes em Franca, interior de São Paulo, precisou ser cancelada às pressas por alto risco; entenda

Uma apresentação da cantora Simone Mendes marcada para acontecer no sábado, 25, em Franca, interior de São Paulo, precisou ser cancelada horas antes da famosa subir ao palco. Em nota publicada, o escritório responsável pela carreira da famosa informou que o imprevisto ocorreu por não cumprimento de acordo contratuais por parte da organização do evento.

Por sua vez, a organização da 53ª Expoagro Franca, onde Simone realizaria o show, disse que o cancelamento se deu por motivos de 'força maior'. Agora, o portal LeoDias revelou detalhes do verdadeiro motivo de Simone não ter feito a apresentação.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista, o palco em que a irmã de Simaria faria o show apresentava alto risco em sua estrutura. Em imagens enviadas ao comunicador e dono do portal, é possível perceber o suporte amarrado com cintos e a torre apoiada sob pedaços de madeiras expostas.

"É isso aqui que pedi pra mudar, desse jeito aqui não dá […] Esse aqui eu puxei com a mão e arrebentou […] Esse pé acabou de cair aqui, acabou de virar para trás, a tempo de cair na cabeça de um e matar […] Aqui tem uma grande abertura no piso do palco", declarou Weslley Quirino, produtor de Simone Mendes, mostrando a estrutura.

Posicionamento da organização do evento

A organização da Expoagro Franca enviou ao portal LeoDias um posicionamento a respeito do cancelamento do show de Simone Mendes. Confira:

"A organização da 53ª Expoagro Franca informa que o show da Simone foi cancelado unilateralmente pelo escritório da artista sem motivo algum. A festa contou com o show da dupla Rionegro & Solimões, em uma apresentação que durou mais de 3h, em um show histórico em respeito ao evento e ao público de Franca e região, neste sábado, 25.

Ainda na sexta-feira, 24, o evento foi realizado no mesmo palco e contou com shows de Raça Negra e Emílio & Eduardo. No primeiro fim de semana do evento, nos dias 17 e 18, a festa também recebeu shows de Zezé Di Camargo & Luciano, Victor & Leo e Pedro Sampaio.

A produção da cantora Simone Mendes estava em Franca desde a sexta-feira, 24, e informou apenas sobre o cancelamento da apresentação próximo da abertura dos portões, provocando uma lacuna na programação da principal festa popular da cidade.

Salientamos que o evento possui toda a documentação necessária para a sua realização e lamentamos o cancelamento de um show tão esperado no evento".