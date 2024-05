Maria Lina opina sobre polêmica envolvendo Karoline Lima e Éder Militão

A influenciadora Maria Lina usou as redes sociais para comentar atual situação entre Karoline Lima e o jogador Éder Militão: "Minha humilde opinião"

O ex-casal Karoline Lima e Éder Militão voltou a protagonizar polêmicas envolvendo o processo de criação da filha, Cecília, de 1 ano. Com isso, a influenciadora Maria Lina usou as redes sociais nesta terça-feira, 28, para dar sua opinião sobre o assunto e defender a mãe da pequena.

"Minha humilde opinião sobre essa situação: se um homem não é capaz de respeitar a pessoa que gerou seus filhos, ele não é capaz de ser um bom homem, tampouco ser alguém de caráter", iniciou ela nos Stories do Instagram.

"Repito: se você não preza pelo respeito à mãe dos seus filhos, você é digno de pena. Não sou amiga da Karol, tampouco a conheço, mas não precisamos conhecer pra entender que se ele prezasse pelo bem-estar da filha, como homem, jamais permitiria que a mãe (figura de mais vínculo da criança) passasse por isso", finalizou Maria Lina.

Maria Lina relembra perda do filho

A influenciadora digital Maria Lina relembrou a morte do seu filho, João Miguel, fruto do relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. Em um vídeo nas redes sociais, ela falou sobre o desejo de ajudar pessoas que já passaram por situações traumáticas em suas vidas.

Vale lembrar que João Miguel faleceu pouco depois do nascimento prematuro em 2021. Ele nasceu com apenas 22 semanas de gestação e não resistiu.

"Ela só fala disso’, ‘Muda o disco’, ‘Essa menina tem que seguir a vida’, ‘Fala disso para chamar a atenção’... Essas foram algumas das coisas que eu li nesses três anos que foram fazendo eu parar de falar sobre o assunto que eu mais pude ajudar e acalentar mulheres na minha vida", disse ela, e completou: "As coisas passam, as dores, elas existem, elas vão sempre existir. A nossa vida aqui na Terra é isso. A gente não vive só de felicidades. Sempre existe uma saída. Sempre existe uma luz no fim do túnel".

"Agora, depois de quase três anos, totalmente recuperada, reconstruída, realizada com as minhas empresas, com bons amigos, com uma família unida, construindo minha história e feliz novamente, eu tomei uma atitude corajosa e muito pedida por muitas mães de anjo. Propósito dói. Incomoda. Machuca. De 1000 críticas, 50 mulheres salvas e reencontrando a esperança para voltar aviver, já me basta. No mês da mulher, para todas as mulheres que precisarem", afirmou.