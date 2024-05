Maiara esclarece bronca em fã durante show após vídeo viralizar

A cantora Maiara, irmã de Maraisa, precisou parar a apresentação da dupla sertaneja durante festival após 'fã' causar confusão; entenda

As cantoras Maiara e Maraisa passaram por uma situação desagradável durante apresentação da dupla sertaneja no Festival do Abacaxi, em Floresta do Araguaia, no Pará. Isso porque as artistas precisaram pausar o show para chamar atenção de uma fã que estava na plateia.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível perceber que Maiara avisa a uma mulher que ela está colocando as pessoas presentes em perigo ao jogar objetos. "Saia daqui, vai fazer graça na sua casa. Se você tentar mais uma vez jogar alguma coisa para cima, você vai ser retirada da festa. Vou te mostrar onde é seu lugar", disparou a famosa.

A atitude da gêmea de Maraisa, no entanto, só ficou completamente esclarecida após a cantora compartilhar nas redes sociais uma publicação sobre o ocorrido. Através de seus stories no Instagram, Maiara explicou a confusão que a 'fã' estava causando.

"Maiara se irritou com uma mulher que estava jogando coisas no palco e colocando as pessoas em perigo. Ao contrário do que vem sendo veiculado, o motivo da 'bronca' dela não foi por algum apelido. Veja o vídeo completo!", dizia a postagem. "Obrigada por explicar", agradeceu a artista.

Antes da publicação de esclarecimento, internautas passaram a comentar que Maiara teria rebatido a 'fã' durante a apresentação por um comentário a respeito de seu atual peso.

Maiara rebate críticas sobre seu corpo após perda de peso

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, rompeu o silêncio e falou publicamente sobre o que pensa a respeito das críticas que vem recebendo desde que passou por um novo processo de emagrecimento. A artista tem chamado atenção por seu físico mais magro após perder bastante peso.

Em entrevista a Renato Sertanejeiro, a gêmea de Maraisa fez questão de rebater os comentários negativos sobre seu corpo. "Existe uma coisa que chama inveja destrutiva. Tem pessoas que não conseguem chegar aonde você chegou, e aí elas ficam tentando te detonar porque nunca vão conseguir chegar aonde você chegou", iniciou ela.

Em seguida, a cantora sertaneja mandou um recado diretamente para as pessoas que a criticam: "O que eu posso dizer para você, que está falando da minha magreza… Procura um médico, vai emagrecer, faz uma esteira, faz dieta que dá certo, cuida da sua vida, não da minha", disparou em meio a risos.

Apesar da 'brincadeira', Maiara ressaltou que está bastante saudável e garantiu que faz acompanhamento com diversos profissionais da saúde. "Tem que tomar cuidado. Eu tenho acompanhamento não só nutricional, mas também psicológico. Me cuido mentalmente, porque se for entrar na loucura da internet… Ninguém sabe da minha vida pessoal, ninguém vê meus exames, né?", concluiu a artista.