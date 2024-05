Maiara rebate críticas sobre seu corpo após perda de peso: 'Inveja destrutiva'

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, mandou um recado para o público que dispara comentários negativos a respeito de seu corpo

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, rompeu o silêncio e falou publicamente sobre o que pensa a respeito das críticas que vem recebendo desde que passou por um novo processo de emagrecimento. A artista tem chamado atenção por seu físico mais magro após perder bastante peso.

Em entrevista a Renato Sertanejeiro, a gêmea de Maraisa fez questão de rebater os comentários negativos sobre seu corpo. "Existe uma coisa que chama inveja destrutiva. Tem pessoas que não conseguem chegar aonde você chegou, e aí elas ficam tentando te detonar porque nunca vão conseguir chegar aonde você chegou", iniciou ela.

Em seguida, a cantora sertaneja mandou um recado diretamente para as pessoas que a criticam: "O que eu posso dizer para você, que está falando da minha magreza… Procura um médico, vai emagrecer, faz uma esteira, faz dieta que dá certo, cuida da sua vida, não da minha", disparou em meio a risos.

Apesar da 'brincadeira', Maiara ressaltou que está bastante saudável e garantiu que faz acompanhamento com diversos profissionais da saúde. "Tem que tomar cuidado. Eu tenho acompanhamento não só nutricional, mas também psicológico. Me cuido mentalmente, porque se for entrar na loucura da internet… Ninguém sabe da minha vida pessoal, ninguém vê meus exames, né?", concluiu a artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Sertanejeiro (@renatosertanejeiro)

Maraisa revela se pretende pausar a carreira para engravidar

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, abriu o coração e falou sobre os planos de sua vida pessoal ao lado do noivo, o empresário Fernando Mocó. Os dois assumiram publicamente o namoro há quase um ano, em julho de 2023.

Extremamente feliz com a relação, Maraisa contou que casamento e filhos são desejos em comum entre o casal. Recentemente, fãs especularam uma possível gravidez da artista após ela surgir em algumas fotos com a mão na barriga.

Em entrevista à Quem, a irmã gêmea de Maiara garantiu que apesar dos planos, ela não pretende pausar a carreira musical quando engravidar. "A gente sempre pensa [em casar]. Acho que não tem como noivar e não pensar em casamento, filhos e família. Eu vou continuar trabalhando, viu, gente? Eu acho que a mulher consegue se provar. Se tiver filho, se tiver casamento, nada vai parar, tudo faz parte da vida", declarou ela.

Em fevereiro deste ano, durante a turnê da dupla em Portugal, Maraisa revelou que a data do casamento ainda não foi marcada, mas que a cerimônia poderá acontecer a qualquer momento.