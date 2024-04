Magérrima, Maiara exibe sua nova forma física em selfie no espelho

Irmã de Maraisa, a cantora Maiara surpreendeu ao mostrar uma nova selfie no espelho e destacou a sua nova forma física após emagrecer mais de 20 quilos

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, agitou as redes sociais nesta terça-feira, 23, ao mostrar a sua nova forma física após passar pelo processo de emagrecimento. Nos últimos tempos, ela eliminou cerca de 23 quilos e está mais magra.

Com isso, ela fez uma selfie na frente do espelho e surgiu magérrima. A estrela ostentou o seu corpaço ao usar um biquíni estampado de oncinha e caprichou na pose.

"A onça acordou cedo hoje!", brincou ela na legenda.

Maiara revela qual é o seu peso atual após emagrecer

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, surpreendeu os fãs nos últimos tempos ao aparecer mais magra. Com isso, ela abriu uma live nas redes sociais nesta terça-feira, 26, para falar sobre o seu emagrecimento e revelou qual é o seu peso atual.