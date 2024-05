Cuidados com a pele: 10 protetores solares para garantir no Mercado Livre

A proteção solar é um dos passos mais importantes em uma rotina de cuidados com a pele, independentemente da exposição direta ao sol. Sua principal função é proteger contra os raios UVA e UVB, prevenindo envelhecimento precoce, manchas e doenças que podem surgir devido à exposição ao sol.

Além de proteger o rosto, muitos protetores solares também ajudam a controlar a oleosidade da pele, contribuindo para o tratamento de acnes, e estimulam a produção de colágeno para manter a epiderme rejuvenescida. Demais né?

Para te ajudar a manter uma rotina de cuidados completa, preparamos uma lista com 10 protetores faciais de qualidade para você garantir no Mercado Livre. Confira:

1. Sun Fresh facial, FPS70, Neutrogena: https://mercadolivre.com/sec/1EEuPTb

Esse protetor conta com textura ultraleve e sequinha, absorvida rapidamente pela pele. Protege contra elementos agressores como o sol, o cloro e a água salgada do mar. Com a tecnologia Helioplexx, oferece proteção ampla e eficaz contra os raios UVA e UVB, além de ajudar a proteger contra a luz visível. Especialmente desenvolvido para o rosto, não contribui para o aparecimento de cravos e espinhas, previne fotoenvelhecimento e manchas solares, sem deixar resíduo branco na pele.