Shawn Mendes remarca shows de sua turnê para o ano que vem, por conta da pandemia

Em suas redes sociais, o cantor lamentou que não poderá ver os fãs tão cedo

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 16h48

Nesta sexta-feira, 28, Shawn Mendes(23) anunciou que devido à pandemia, terá que alterar a data de alguns shows da sua nova turnê para o ano que vem!

A turnê do álbum Wonder do cantor, iria inicialmente para a Europa em março deste ano. Porém, por conta da pandemia, estes shows só vão acontecer em 2023. As datas das apresentações nos Estados Unidos foram mantidas e começam em junho deste ano.

Junto ao post anunciando as mudanças, o ex namorado de Camila Cabello(24) escreveu na legenda: "Eu sinto muito que não poderei ver vocês mais cedo. Nós infelizmente fomos forçados a mudar as datas da turnê no Reino Unido/Europa para 2023 devido à pandemia".

Alguns fãs do dono do hit Stitches ficaram tristes com a notícia. "Estou chorando. Te vejo ano que vem", escreveu uma seguidora. Outra fã comentou: "Vou chorar".

Porém, mesmo decepcionados, a maioria dos seguidores de Shawn entendeu a mudança. "Aww Shawn nós entendemos, não se preocupe, nós te amamos", comentou uma fã. Outra seguidora escreveu: "Não está sem suas mãos Shawn, por favor não fique triste".

Os fãs brasileiros do cantor da música Mercy, notaram a falta do país na lista de apresentações da turnê. Uma seguidora pediu: "Por favor venha para o Brasil ano que vem", e outra fã brincou: "E nada de Brasil, né seu Shawn?".

Outros cantores que adiaram suas turnês...

Além de Shawn, outros artistas também adiaram alguns shows por conta da pandemia de Covid-19!

Um deles foi o cantor Elton John (74), que após testar positivo para a doença causada pelo coronavírus, teve que alterar as datas de alguns shows da última turnê de sua carreira.

Adele (33) também anunciou o adiamento dos seus shows em Las Vegas. Em um vídeo em que aparecia emocionada, a cantora disse que por conta de atrasos causados pela pandemia, o show não pode ser montado a tempo.

Porém, existem especulações de que a mudança ocorreu porque a cantora não estava gostando do resultado final do seu show.

