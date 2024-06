Sertanejo Cristiano passa por cirurgia de emergência após show

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, precisou passar por uma cirurgia na noite de domingo, 9, após sentir fortes dores

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, precisou passar por uma cirurgia na noite de domingo, 9. Ele foi operado por causa de dores abdominais e os médicos optaram por remover a vesícula biliar do artista.

A cirurgia correu bem e ele ficará de repouso por sete dias. Com isso, Zé Neto vai cumprir a agenda de shows sozinho nas próximas datas agendadas.

"Na noite de ontem, domingo 9, Cristiano, dupla com Zé Neto, passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar pela via videolaparoscópica. Após se apresentar em São Paulo, no evento Arraial Estrelado, o cantor iniciou com quadro de intensa dor abdominal e se dirigiu para o hospital Israelita Albert Einstein, onde realizou exames, sendo indicada a cirurgia para tratamento em caráter de urgência. O médico responsável pelo procedimento é o cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista Mauricio Sorbello, Doutor pela Faculdade de Medicina da USP. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, Cristiano está bem e deve permanecer em repouso nos próximos sete dias, seguindo orientações médicas. Seu parceiro Zé Neto irá cumprir a agenda normalmente e nenhum show será cancelado", informou a equipe da dupla ao colunista Leo Dias.

Festa de aniversário do filho de Cristiano

Paula Vaccari usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho caçula, Miguel. O menino, fruto de seu relacionamento como cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, completou seu primeiro ano de vida no último dia 2.

Para comemorar a data especial, o pequeno ganhou um festão dos papais com um tema muito significativo para a família: o coração. Miguel nasceu com um problema cardíaco, chamado de Tetralogia de Fallout, diagnosticado ainda durante a gestação. Devido ao problema, ele precisou passar por uma cirurgia.

O local da festa foi decorado com muitas bexigas brancas e vermelhas, além disso, vários corações estavam espalhados por todo o espaço. O bolo e os docinhos também foram decorados de acordo com o tema. "Comemorando 1 aninho de vida do nosso coração valente. E o tema não poderia ser diferente né, um coração feliz, curado, que brinca, que pode fazer tudo!! Feliz, agradecida e emocionada demais com essa festa", celebrou a mamãe na legenda.