Sequência de Lovezinho: Nelly Furtado faz dancinha com hit brasileiro

Nelly Furtado reproduziu coreografia dos influenciadores brasileiros Vanessa Lopes e Xurrasco

'Lovezinho', da cantora carioca Treyce, foi um dos hits do Carnaval deste ano, com uma coreografia viral desenvolvida pelos influenciadores Vanessa Lopes (21) e Xurrasco (17). Mas a canção usa um sample de outra música popular dos anos 200: ‘Say it Right’ de Nelly Furtado (44), que decidiu relembrar o sucesso ao replicar a dancinha dos brasileiros em suas redes sociais.

No vídeo publicado em sua conta no Tik Tok, a cantora canadense fez um dueto com a coreografia de Vanessa e Xurrasco e reproduziu os passos requebrando ao som do refrão : ‘Seu corpo suado e você por cima de mim, quando eu te encontrar é sequência de Lovezinho', diz a letra que tem como base a melodia de sua música com o produtor Timbaland (50).

Passado que Nelly Furtado viu e ainda fez a dancinha hahaha pic.twitter.com/qiFwXc6oNz — 5ªIntegranteDoBlackpink (@britoovictorr) March 1, 2023

O vídeo de Nelly viralizou nas redes sociais e o público brasileiro reagiu ao vídeo inusitado com muito entusiasmo: “E o povo jurando que ela iria processar”, disse uma internauta do Twitter pelo uso da música. “Ela não está recebendo nenhum centavo, não está creditada”, explicou um fã sobre o sample. “Achei muito fofo”, elogiou mais uma. “Isso foi demais”, disse outra.

Quem é Vanessa Lopes, fenômeno da internet:

Vanessa Lopes acumula números surpreendentes em suas redes sociais com apenas 21 anos. Com mais de 40 milhões de seguidores, a jovem alcançou o sucesso por meio de vídeos de dança, como o duetado por Nelly Furtado, que fez com que ela se tornasse um fenômeno digital. Mas além das dancinhas no Tik Tok, a morena também se lançou na carreira musical recentemente.

No carnaval, a musa marcou presença no Desfile das Campeãs, na Sapucaí e deu uma entrevista à CARAS Brasil, usando um look valioso de aproximadamente 20 mil reais, para rebater as críticas que recebeu desde o lançamento de sua primeira música Chapadinha na Gaveta, que foi sucesso nas redes sociais durante a Copa do Mundo.