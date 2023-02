Vanessa Lopes surge com look valioso na Sapucaí e rebate críticas: 'Só o começo'

Vanessa Lopes marcou presença na Sapucaí com look valioso e rebateu críticas que recebeu desde o lançamento de sua música

Vanessa Lopes (21), a segunda Tiktoker mais seguida do Brasil, marcou presença no Desfile das Campeãs, na Sapucaí. Em entrevista à CARAS Brasil, a musa surgiu com um look valioso e ainda rebateu as críticas que recebeu desde o lançamento de sua música Chapadinha na Gaveta.

"Esse é do Israel Valentim, que é o look babadeiro. Bem carinho. É um investimento a mais, mas eu sou parceira do Israel, já desfilei com ele inclusive, então a gente tem uma parceria a mais, por isso o vestido, para mim, não vale tanto. Mas ele é ótimo, é bem renomado lá em São Paulo", contou Vanessa Lopes , que vestiu um look de mais de 20 mil reais.

Vanessa Lopes explicou a escolha diferenciada: "Eu quis vir menos Carnaval, só coloquei o negócio na cabeça. Eu queria algo que não fosse tão pelado, algo mais coberto, então eu vim em uma vibe mais festa mesmo, não tanto samba".

Em uma nova fase de foco pessoal, a Tiktoker garantiu uma mudança nas suas relações pessoais: "Não estou gostando de me relacionar com outras pessoas. Estou chata". Vanessa Lopes compartilhou os novos hábitos que adotou para a mudança: "Focar em mim, não ficar trocando energia com quem não merece. É melhor focar na nossa energia, no nosso trabalho, e no dia que for para aparecer alguém legal, aparece".

CARREIRA NA MÚSICA

Vanessa Lopes lançou o single Chapadinha na Gaveta para a Copa de 2022 com a amiga Gabily (27). A música e o videoclipe, no entanto, geraram muitas críticas negativas dos internautas. "Tinha dias que as críticas me afetavam e tinha dias que não. Eu sabia que eu estava no caminho certo. Eu vou focar agora, se eu vier com algo bom, as pessoas vão se surpreender", contou a Tiktoker sobre a recepção das opiniões. "Para mim a música estava boa, então acho que são críticas construtivas e quem sabe aí na frente não vêm eu cantando de novo", adicionou.

"Eu só preciso planejar com mais tempo, fazer mais aulas, ainda tenho uma cirurgia pela frente aí. Depois que passar toda essa loucura eu vou lançar mais músicas", contou Vanessa Lopes. A Tiktoker vai fazer uma cirurgia respiratória após críticas sobre a música . "Vai melhorar", garantiu.

Vanessa Lopes, que está planejando carreira na música, garantiu mais canções pela frente: "Com certeza vem mais música. Eu amei fazer videoclipe, também é uma paixão. Amo tudo relacionado à dança, música, cantar, videoclipe, show. E é isso, vamos embora para esse lado, é só o começo".