Sepultura choca ao anunciar fim da banda após 40 anos: “Dever cumprido”

Acabou! Integrantes do Sepultura decidem colocar um ponto final na banda durante aniversário de 40 anos; entenda o que aconteceu

Nesta sexta-feira, 08, a banda Sepultura convocou uma coletiva de imprensa para compartilhar uma triste notícia. Os atuais integrantes do grupo Andreas Kisser, Derrick Green, Paulo Jr e Eloy Casagrande chocaram ao anunciar o encerramento de sua parceria musical justamente no aniversário de 40 anos do grupo.

Quem comunicou a notícia foi o guitarrista Andreas Kisser, que explicou o motivo por trás do encerramento: “Eu acho que é realmente um dever cumprido, os 40 anos são um simbolismo de tudo isso de a gente parar no melhor momento sem ter que justificar nada, sabe?”, o integrante detalhou a separação como o fim de um ciclo.

Andrea ainda exaltou outros músicos que também decidiram finalizar a parceria no auge: “É um processo que tem começo, meio e fim. Tem vários músicos que ficam presos em certas marcas e épocas (...) e param de evoluir. Ele quer reproduzir uma coisa que não existe mais”, disse o artista em um vídeo divulgado pelo portal ‘Tenho Mais Discos que Amigos’.

Andreas Kisser falando sobre a decisão de encerrar as atividades do Sepultura após 40 anos. pic.twitter.com/XTQIKnfCbf — Tenho Mais Discos Que Amigos! 🎶 (@tmdqa) December 8, 2023

“O Sepultura nunca foi assim, sempre respeitou o presente, os momentos, as entradas de características diferentes, sempre respeitou muito e por isso o ‘Sepultura’ sempre evoluiu”, o músico concluiu revelando que o grupo sairá em uma turnê de despedida, que deve passar inicialmente por sete estados e seguirá na estrada até 2025.

Nas redes sociais, os fãs lamentaram o fim do grupo, que começou em Belo Horizonte com os irmãos Max e Iggor Cavalera nos anos 80: “Pude vê-los algumas vezes e deixará saudades”, disse um seguidor. “O Sepultura viverá para sempre”, comentou mais um. “Como assim acabou?”, disse outro indignado. “O legado é eterno”, disse mais um.

Max e Iggor Cavalera sofreram perda recente:

Em julho deste ano, Max e Iggor Cavalera compartilharam uma triste notícia em suas redes sociais, o falecimento de sua mãe, Vania Cavalera, aos 80 anos de idade, que foi uma das principais responsáveis pelo sucesso do grupo. Por isso, os demais integrantes do ‘Sepultura’ também prestaram suas homenagens à mãe dos antigos membros da banda.

Vania desempenhou um papel fundamental no início do grupo. Ela ofereceu o espaço para os ensaios da banda e incentivou os irmãos a se dedicarem à música, sendo considerada uma das principais responsáveis pelo sucesso inicial. Além disso, Vania também era apaixonada pelo rock, assim como os filhos, que lamentaram a triste partida.