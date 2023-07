Morre mãe de Max e Iggor Cavalera, uma das responsáveis pelo sucesso do Sepultura

Vania Cavalera foi peça importante para incentivar começo do Sepultura, banda de heavy metal dos filhos

Nesta quinta-feira, 5, o mundo da música foi tomado por uma notícia para lá de triste. Vania Cavalera, mãe de Max e Iggor Cavalera, faleceu aos 80 anos de idade. A trágica notícia foi dada pelos filhos em suas redes sociais. Vania é colocada como uma das principais responsáveis pelo sucesso no começo do Sepultura, formada por seus filhos ao lado de Paulo Jr. e Wagner Lamounier no início dos anos 80.

Vania cedeu o espaço para que a banda ensaiasse e incentivou Max e Iggor para que eles se dedicassem à música. Ela era apaixonada por rock e metal. Através do perfil oficial do Cavalera Conspiracy, nova banda dos irmãos Cavalera, a notícia foi dada ao público.

“É com o coração pesado que anunciamos o falecimento de nossa matriarca Vania Cavalera. A maior alegria da Vania na vida foi criar e amar seus três filhos Max, Iggor e Kira, e ser a Vovó de seus 14 netos”, começou a nota compartilhada pelos irmãos músicos. “Nossa família pede privacidade durante esse período difícil de luto enquanto honramos os desejos de nossa mãe e o seu legado ao continuar celebrando sua jornada de amor, força, espiritualidade e metal que durou 80 anos”, completaram. A morte da mãe não foi divulgada.

Integrantes do Sepultura fizeram questão de homenagear Vania. Andreas Kisser, que até hoje faz parte da banda, se despediu e fez questão de deixar claro a importância da mãe dos irmãos Cavalera. “Vania, descanse em paz! Sou muito grato por tudo que você fez por mim no início da minha trajetória com o Sepultura lá em BH, por tudo que você fez pela banda e sua família. Meus sentimentos ao Max, Igor e Kira. Muito amor!”, escreveu o guitarrista.

Jairo Guedz, guitarrista anterior a Andreas, também fez questão de publicar seus pêsames. “Adeus minha querida Vânia Cavalera. Hoje me despeço de uma parte da minha história. Uma mulher de fibra, que carregou uma banda inteira nas costas, fez das tripas coração para que nosso sonho se tornasse realidade quando começamos o Sepultura. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela força e pelos momentos que cuidamos um do outro! Vá em paz”, disse o músico.