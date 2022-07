Andreas Kisser, do Sepultura, lamenta morte da esposa: "Minha admiração por você é eterna"

Patricia Perissinotto, mulher do guitarrista Andreas Kisser, faleceu aos 52 anos, neste domingo, 3

Andreas Kisser (53) usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com seus seguidores.

Neste domingo, 3, a mulher do guitarrista do Sepultura, Patricia Perissinotto, faleceu aos 52 anos. A produtora e empresária tratava um câncer no cólon.

No Instagram, Adreas relembrou a história de seu relacionamento com a amada, que começou em 1990, e prestou uma bela homenagem para ela.

"Esse foi o último post do amor da minha vida @patkisser no Dia dos Namorados e passando pelo pior momento das nossas vidas. Eu só tenho a agradecer pelo privilégio de ter tido a Patrícia na minha vida. Minha namorada, minha esposa e minha melhor amiga! Meu norte, minha inspiração e a melhor experiência da vida. Como eu aprendi com você, como eu melhorei com você, como eu cresci", começou o músico, repostando a imagem de um colar, com um pingente com foto dos dois na juventude.

"Desde 1990, quando demos o primeiro beijo no meio de uma rua em Mogi das Cruzes onde você fazia a faculdade de Medicina, nunca mais nos separamos. Você gostava de Chitaozinho e Xororo e nem sabia o que era Led Zeppelin e isso nos uniu ainda mais, as nossas diferenças foram os melhores encaixes para a construção de uma estrutura sólida e longeva. 32 anos juntos com muito amor, respeito e cumplicidade. Você É a melhor mãe do mundo, a melhor filha, a melhor amiga, a melhor tia, prima, vizinha, a melhor irmã, a melhor companhia, a melhor parceira no trabalho, a melhor risada, a mais linda da escola. Você é a melhor em tudo Nene", acrescentou.

Andreas também falou sobre a mobilização dos amigos para doarem sangue para Patricia. "Incrível e emocionante ver todo o movimento que as pessoas fizeram pela doação de sangue quando você precisou, agradeço demais a todos que postaram e que fizeram a sua doação. Como ela mudou e inspirou a vida de muitas pessoas. Ela seguiu forte até o último momento, sempre preocupada com todos a sua volta e encarando a situação de frente, com força e determinação."

"A minha admiração por você é eterna. Eu te amo! Eu tenho certeza que a gente vai se cruzar novamente em alguma dimensão além desta Terra! Vá em paz meu amor, obrigado por tudo, desculpe por ter bebido muito em algumas ocasiões, ter sido um idiota ciumento no começo do namoro, entre outras coisas que te incomodavam. Eu te levei pra Disney pela primeira vez e isso eu guardo com muito carinho, nunca vou esquecer a sua alegria neste dia. Eu te amo! Meu caminho sempre foi mais leve ao seu lado!", completou ele, se declarando para amada.

Andreas e Patricia tiveram três filhos: Giulia, de 27 anos, Yohan, de 25, e Enzo, de 17.

