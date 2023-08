Selena Gomez surpreende fãs ao fazer divulgação inusitada de novo projeto musical

A cantora e atriz Selena Gomez começou a divulgar uma nova música de uma forma diferente e surpreendeu os fãs

Nesta segunda-feira, 14, Selena Gomez começou a divulgar uma nova música de uma forma diferente e pegou seus fãs de surpresa. A artista irá voltar a cena musical, e um jornal britânico já até especulou a data do retorno.

Diversos cartazes com a frase “Single Soon” foram espalhados pelas ruas dos Estados Unidos. A frase é um trocadilho, já que pode ser interpretada como “Single Em Breve”, em referência à música lançada, ou “Solteira Em Breve”.

Ainda no cartaz estavam disponíveis um link e um QR Code, ambos davam acesso às redes sociais de Selena. Embaixo do cartaz, os fãs poderiam arrancar pedaços de papel com um número de telefone.

Quem ligasse para o número, se depararia com a voz de Gracie, a irmã mais nova de Selena. “Oi, eu amo você, irmã! Não se preocupe com os namorados de forma alguma”, dizia a menina na mensagem que tocava durante a ligação. Após a fala de Gracie, é possível ainda ouvir a batida de uma música.

Após isso, o jornal britânico “The Sun” afirmou que a nova música de Selena, intitulada “Single Soon” será lançada ainda nesse mês, no dia 25 de agosto. A publicação ainda afirmava que a música será o principal single do quarto álbum da cantora.

Vale lembrar que antes do anúncio, Selena gravou vários vídeos para seu TikTok em que sempre brincava com o fato de estar solteira. Um desses foi postado em meio a rumores de que a cantora estaria namorando o ex-integrante da banda One Direction, Zayn Malik.

O último lançamento musical da cantora foi a canção “My Mind & Me”, lançada em novembro de 2022, que fez parte da trilha sonora do documentário com o mesmo nome que se aprofundava na vida pessoal da cantora. Em 2021, Selena lançou o EP Revelación, com seis canções em espanhol.

Porém, a carreira da artista não para. No dia 8 de agosto, a terceira temporada da série Only Murders In The Building, que Selena protagoniza ao lado dos atores Steve Martin e Martin Short, estreou aqui no Brasil pela plataforma de streaming Star+.

A artista já teria dado um gostinho desta nova temporada revelando uma surpresa. Selena compartilhou em seu Instagram uma foto nos bastidores da série ao lado de ninguém menos que Meryl Streep, que compõe o elenco desta nova temporada.

Selena Gomez fará anúncio e uma noite temática chamado “Single Soon” em 26 de agosto em Los Angeles, Califórnia.

Há cartazes espalhados pelas ruas dos Estados Unidos escrito "Single Soon", tendo números e, ao ligar para ele, é possível ouvir a Gracie (irmã da Selena Gomez): pic.twitter.com/ZepWUlDepr — Selena Daily Brasil (@selenadailybr) August 14, 2023

Explicou!

Recentemente, a atriz Francia Raisa veio a público esclarecer uma polêmica envolvendo o nome de Selena. Francia, que é amiga pessoal da cantora, doou um rim para Selena, quando a cantora estava sofrendo com complicações da doença autoimune Lúpus.

Porém, boatos começaram a surgir que Francia e Selena não seriam mais amigas após uma fala da cantora em que dizia que Taylor Swift era sua única amiga na indústria. A atriz também estaria chateada por Selena estar ingerindo álcool constantemente após a doação.

Neste mês, Francia foi a um podcast americano em que falou sobre o que a motivou a doar seu rim para a amiga e esclareceu os rumores. “Eu sabia que isso ia acontecer. Ninguém me obrigou a fazer nada. Veio da bondade genuína do meu coração e tenho sido super abençoada desde então", esclareceu a atriz.